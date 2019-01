Slováci platia eurom už 10 rokov. Na začiatku boli obavy, dnes počúvame o výhodách

BRATISLAVA – Prvé slová o tom, že Slovensko by mohlo platiť eurom padli ešte pred našim vstupom do Európskej únie v roku 2004. Stratégiu prijatia eura v SR schválila vláda Mikuláša Dzurindu ešte v v roku 2003. Odvtedy sa odštartoval dlhý a náročný proces. O rok na to sme už vedeli, že euro by sme mali mať od roku 2009. Bolo však potrebné splniť náročné kritériá ale aj pripraviť verejnosť. Po 10 rokoch zaznieva spokojnosť.