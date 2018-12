Študenti budú konečne bývať v dôstojných podmienkach. Rekonštrukcia internátov po rokoch začala

BRATISLAVA – Chladné múry, šváby lezúce po stenách či nehygienické stiesnené priestory kúpelní. Aj to je momentálna situácia na väčšine vysokoškolských internátoch. Ošarpané budovy študentských ubytovní boli už dávno zrelé na rekonštrukciu. Cesta za peniazmi na prestavbu bola tŕnistá. Nápad zrealizovať rekonštrukciu starých internátov sa zrodil v dielni Študentskej rady vysokých škôl pred tromi rokmi. Veci sa dostali do pohybu až teraz. Pozreli sme sa na to ako pokračujú dlhoočakávané rekonštrukcie vysokoškolských internátov necelý rok po obdržaní dotácii na ich prestavbu.