ROZHOVOR s cestovateľom, ktorý stretol Santa Clausa: Ježiško nie je domyslený

BRATISLAVA – Poznáme Slováka, ktorý sa snáď ako jediný stretol so skutočným Santa Clausom a vyskúšal pochúťku z piraní. Cestovateľ a zakladateľ cestovnej kancelárie BUBO Ľuboš Fellner sa s nami podelil o zážitky, ktoré nazbieral počas svojich vianočných výprav. Vianoce predsa len najradšej trávi doma. Uznáva tradičné hodnoty a najradšej je so svojou rodinou. Dozvedeli sme sa aj to ako sviatky pokoja prežívajú obyvatelia Etiópie, Ruska, Francúzska či Brazílie. Podelil sa s nami aj o pikantérie zo sveta.