Vedenie ZAP sa s VšZP opäť nedohodlo na podmienkach zmlúv

BRATISLAVA – Vedenie Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa s predstaviteľmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) ani vo štvrtok nedohodlo na podmienkach zmlúv pre približne 1000 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Uviedli to členovia zväzu na tlačovej konferencii po rokovaní.

Predstavitelia zväzu priblížili, že "z dôveryhodných zdrojov obdržali informáciu o skutočných dôvodoch postupu vedenia VšZP". "Ide o politický príkaz na nerokovanie s najväčšou organizáciou ambulantných poskytovateľov a kartelovú dohodu so zástupcami iných organizácií. Jediným sledovaným cieľom tejto aktivity je deštrukcia ambulantného sektora na Slovensku," uviedol jeden z členov ZAP Marian Kollár. Zároveň vyzval ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby "urýchlene aktívne vstúpila do rokovania s vedením zväzu".

Podpredseda predstavenstva VšZP Milan Horváth informoval, že VšZP považuje rokovania o navrhovaných platobných podmienkach so ZAP "za ukončené vzhľadom na nekorektnosť, politizáciu a neadekvátnu eskaláciu rokovaní".

"Ak druhá strana hovorí, že neprinášame kompromis, my hovoríme, že zmluvy sú výsledkom kompromisov, ktoré VšZP prijímala počas rokovaní po celý rok s celým ambulantným sektorom," vysvetlil. Horváth taktiež vyzval lekárov, ktorí do dnešného dňa nepodpísali zmluvy, že majú k dispozícii návrhy zmlúv na podpis. Zároveň zdôraznil, že prísľub VšZP o úhradách za zdravotnú starostlivosť platí do 31. decembra.