Husté sneženie v Bratislave spôsobuje problémy: Nehody, kolóny aj meškajúca MHD

BRATISLAVA - V Bratislave aktuálne sneží. Vodiči hlásia na viacerých miestach dopravné nehody, tvorbu kolón či neupravené cesty. MHD v hlavnom meste mešká od päť do 20 minút.

Stella centrum informuje o nehodách za Zlatými pieskami v smere do centra mesta, na konci Gagarinovej a pri výjazde z Hraničnej v smere do centra. Zelená vlna RTVS hlási nehody v Bratislave na križovatke Kutlíkova a Romanova pri Technopole, na Vajanského nábreží či na križovatke Jantárová cesta a Lietavská. Vodiči hlásia na viacerých miestach neupravené a šmykľavé cesty.

Kolóny, v ktorých sa vodiči zdržia desať až 20 minút, sa podľa Stella centra tvoria na diaľnici D2 za Stupavou, na Račianskej v smere do mesta, na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy a pred Prístavným mostom. Dopravný podnik Bratislava informuje, že z dôvodu zhoršených poveternostných podmienok aktuálne meškajú linky bratislavskej MHD od päť do 20 minút.