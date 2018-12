Cestári upozorňujú na poľadovicu, sneženie a hmlu: Na týchto úsekoch buďte opatrní

Poľadovica sa podľa cestárov tvorí na ceste II/510 Horné Janíky a na cestách III. triedy v okolí Piešťan. Hmla s dohľadnosťou do 50 m je hlásená na diaľnici D1 v okolí Švábovskej Stráne. Znížená viditeľnosť do 100 metrov pre silné sneženie je na diaľnici D3 v okolí lokalít Svrčinovec, Čierne-Polesie a Skalité.

Na ceste I/18 v úseku Motorest Branisko - Malý Šariš je nutné použiť snehové reťaze pre vozidla nad desať metrov. Pre vozidlá nad desať metrov sú po celú zimnú sezónu uzavreté horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), Šútovce (cesta III/1774). Horský priechod Skýcov (II/511) je uzavretý pre vozidlá nad 3,5 tony.

Zdroj: zjazdnost.sk

Cesty II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie, v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576) sú uzavreté pre všetku dopravu. Cesty sú v zime neudržiavané.

V najvyšších polohách Vysokých, Západných Tatier a Malej Fatry trvá 2. stupeň lavínového nebezpečenstva

Za uplynulých 24 hodín pripadlo päť až 15 cm, miestami do 20 cm nového snehu. Za posledné štyri dni pripadlo na horách 20 až 55 cm nového snehu, zväčša na trávnatý alebo skalnatý podklad, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. V stredných polohách do 1 500 m dosahuje celková výška snehu do 40 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 25 až 60 cm. Zrážky prichádzali od západu až severozápadu a spolu so silnejším vetrom bol sneh previevaný hlavne na záveterné južné juhovýchodné a východné svahy. V žľaboch najvyšších polôh nafúkalo vankúše s hrúbkou do jedného metra. Na vetrom exponovaných miestach je sneh sfúkaný na tvrdý podklad.

V najvyšších polohách Vysokých, Západných Tatier a Malej Fatry sa vplyvom predchádzajúceho sneženia a silného vetra vytvorilo mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V nižších a stredných polohách a v ostatných pohoriach trvá len malé lavínové nebezpečenstvo, teda prvý stupeň. Lavínové nebezpečenstvo je veľmi lokálne, viaže sa najmä na záveterné svahy a žľaby, svahy pod sedlami južných, juhovýchodných a východných orientácií, kde bolo previate väčšie množstvo nového snehu. Lavíny sa môžu uvoľniť najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých plochách vo veľmi strmom teréne. Lavínové nebezpečenstvo zotrváva.