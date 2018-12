Túži vaše dieťa po iPhone? Máme pre vás tip, ako na ňom ušetriť

Nový je pre deti pridrahý

Medzi týchto rodičov patrí aj Martin z Košíc (45): „Môj pätnásťročný syn túži po iPhone už asi dva roky. Myslel som, že ho to prejde, ale nie. Začal som aj rozmýšľať, že by ho dostal na tieto Vianoce - nosí domov slušné známky a nevystrája, tak by si ho aj zaslúžil. Okrem toho, predsa len je už starší a viac si dáva na veci pozor. Ale keď som videl tie ceny, skoro som onemel. Dokonca aj najlacnejší iPhone 7 stojí okolo 450 eur. Keby som ho kupoval sebe, tak nepoviem, ale pre dieťa je to ozaj veľa.“ Súhlasí s ním aj mnoho iných rodičov. Majú pocit, že ide o luxusnú, pre mladých ľudí nevhodnú vec. Predsa len, riziko, že zariadenie stratia alebo rozbijú je väčšie ako pri väčšine dospelých. Nehovoriac o tom, že takáto suma môže poriadne nabúrať domáci rozpočet.

Stavte na kompromis

Moderné mobilné telefóny sú však častým prianím a cesta, ako tínedžerom zaobstarať ich vysnívaný iPhone však predsa len existuje - kúpiť použitý. „Presne táto možnosť napadla aj mne, preto som si pozeral ponuky na internetových bazároch. Problém je, že som takto nikdy nič nekupoval, nevedel som ako na to. Skúsil som sa aj dohodnúť s jednou pani, ktorá tvrdila, že jej telefón je v top stave. Realita bola však iná, bol doškrkaný, čo na fotografii nebolo vidieť a nabíjací kábel vyzeral, že sa o chvíľu roztrhne. Napriek tomu zaň chcela 370 eur. Táto skúsenosť ma odradila,“ opisuje Martin.

Kde ho kúpiť?

Napriek tomu sa k myšlienke darovať synovi iPhone stále vracal. Skúsil sa popýtať známych, či ho niekto nemá na predaj. Neuspel, ale dozvedel sa, že obchod MP3.sk a jeho iPhone bazár ponúka aj používané iPhony so zárukou. To ho hneď zaujalo. „Pozrel som si to na internete a navštívil som aj predajňu. Mal som pocit, že by to mohol byť celkom dobrý kompromis. Nakoniec som vybral iPhone 7 za 360 eur. Bolo síce vidieť, že je používaný, ale žiadna tragédia. Dali mi k nemu aj krabičku, úplne novú nabíjačku, kábel aj slúchadlá – a hlavne, ročnú záruku,“ hovorí spokojný Martin, ktorý sa už teší na synovu reakciu. S tým, že by mohol dostať takýto veľký dar vôbec neráta, takže bude zrejme príjemne prekvapený.

So zárukou a novým príslušenstvom

Ak sa rozhodnete pre iPhone z druhej ruky aj vy, určite si tiež premyslite, kde ho kúpite. Neraz sa totiž ide o mačku vo vreci a až dodatočne objavíte skryté chyby. Preto je najlepšie kupovať ho v obchodoch ako je MP3.sk, kde každý telefón prezrie technik a prejde viac stupňovou kontrolou. Na základe stupňa použitia dostane každý telefón označenie svojej triedy – od A po C. Nájdete tu teda prakticky nové a nepoužité iPhony, ako aj plne funkčné a spoľahlivé modely najnižšej a teda najlacnejšej triedy. Ku všetkým dostanete novú originál nabíjačku, kábel a slúchadlá ako aj záruku 12 mesiacov, na nové zariadenia dokonca 2 roky.

A čo ceny? Modely iPhone 5S sa začínajú pri 139 eurách. V prípade iPhone 7 cena začína na 349 eurách a osmičkové modely dostanete od 499 eur. V prípade záujmu tu ale nájdete napríklad aj najnovšie, ešte neodbalené iPhone XS Max, a to o niekoľko stoviek lacnejšie, než ich kúpite v oficiálnych predajniach.

