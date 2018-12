ROZHOVOR Aktivista z veže o pobyte v cele: Podpora zvonku mi pomohla nezblázniť sa

BRATISLAVA – Keď v stredu 28.12. ráno vstúpil do areálu Hornonitrianských baní v Novákoch, urobil tak z presvedčenia, že ide o dobrú vec. Symbolický boj aktivistov z Greenpeace za lepšie životné prostredie v našej krajine sa však v jednej chvíli stal nočnou morou. Dvanásť mladých ľudí zbalili policajti a odviezli do policajnej cely. Nasledovalo nepochopiteľné vzatie do vyšetrovacej väzby, čo okamžite odsúdili politici, média aj verejnosť. Medzi zadržanými bol aj fotoreportér, ktorý na pár dní na vlastnej koži pocítil život za múrmi väznice.