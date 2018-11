Kauza zmareného referenda je v ďalšom priebehu: Proces s bývalým ministrom je prerušený

"Okresný súd Bratislava I o návrhu obhajcu obžalovaného rozhodol tak, že uznesením trestné stíhanie prerušuje a požiada Súdny dvor Európskej únie o vydanie predbežného rozhodnutia. Uznesenie nie je právoplatné," odpovedal v piatok na otázku hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Podľa jeho slov sa uznesenie v týchto dňoch vyhotovuje. Naposledy sa vo veci malo pojednávať na začiatku marca. Proces však bol vzľadom k spomínanému návrhu právneho zástupcu Gustáva K. odročený na neurčito.

Gustáv K. zodpovednosť za skutok - zmarenie referenda, ktorý mu polícia dáva za vinu, necíti. Podľa neho trvá prípad už dvadsať rokov a je rád, že sa to už skončí. "Myslím si, že odborníci rozhodnú tak, ako majú," odpovedal v marci na otázku, ako sa podľa neho kauza skončí. Nemyslí si, že na lavici obžalovaných by mal sedieť aj bývalý premiér Vladimír Mečiar. "Nikto by tu nemal sedieť," dodal.

Plénum Ústavného súdu SR koncom mája 2017 potvrdilo aprílové rozhodnutie Národnej rady SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií z 3. marca a 7. júla 1998 a milosti exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi z 12. decembra 1997.

"Nakoľko sa nález Ústavného súdu SR zo dňa 31. mája, ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov SR, týkal aj trestnej veci Okresného súdu Bratislava I označovanej ako 'zmarené referendum', predsedníčka Okresného súdu Bratislava I vydala opatrenie, ktorým bola predmetná trestná vec náhodným výberom za použitia technických prostriedkov pridelená novému zákonnému sudcovi Okresného súdu Bratislava I," povedal v minulosti hovorca Adamčiak.