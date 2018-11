PRÁVE TERAZ Zemetrasenie v polícii: Odchádza šéf NAKA

Prezident Policajného zboru Milan Lučanský sa dohodol s riaditeľom NAKA Petrom Hraškom o jeho ďalšom pôsobení v Policajnom zbore. Informovala o tom polícia na svojej facebookovej stránke.

„Napriek tomu, že ešte nebolo ukončené disciplinárne konanie, dohodol som sa s riaditeľom NAKA Petrom Hraškom o jeho ďalšom pôsobení v Policajnom zbore. Do konca roka mi oznámi miesto v Policajnom zbore, kde by chcel ďalej pracovať. Bude to miesto v inej policajnej zložke ako je Národná kriminálna agentúra. Na funkcii riaditeľa NAKA bude do konca roka 2018. Keďže som dočasný prezident PZ, miesto po ňom neobsadím, nechám to na nového policajného prezidenta. Uvažujem o tom, že poverím riadením NAKA terajšieho zástupcu riaditeľa NAKA, Patrika Juríka," povedal Lučanský.

Výsluchy Za slušné Slovensko

Prezident policajného zboru Milan Lučanský začal prednedávnom disciplinárne konanie voči riaditeľovi NAKA Petrovi Hraškovi. Dôvodom je postup vyšetrovania v prípade anonymného trestného oznámenia na organizátorov Za slušné Slovensko.

„Zo záverov analýzy vyplývajú viaceré pochybenia po prijatí anonymného trestného oznámenia v súvislosti s iniciatívou Za slušné Slovensko," uviedol vtedy Lučanský s tým, že práve preto začal disciplinárne konanie.