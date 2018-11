AKTUÁLNE So snežením odštartovali aj komplikácie na cestách: FOTO Autá končia mimo vozovky

SLOVENSKO - Predpovede meteorológov sa naplnili. Po príjemných jesenných teplotách na konci novembra Slovensko zasiahlo ochladenie. No zatiaľ čo mnohých očakávaný sniežik potešil, vodičom narobil aj poriadne vrásky. Napriek tomu, že cesty sú zatiaľ zjazdné, situáciu komplikuje mokrý povrch vozoviek. Na niektorých miestach vzniká kašovitá vrstva snehu. Jeden z prvých typicky zimných dní priniesol množstvo nehôd.

Dopravný servis Zelená vlna aj verejnosť na sociálnych sieťach hlásia, že desiatky áut skončili mimo vozovky. Na cestách preto buďte mimoriadne opatrní.

Aktuálna situácia

13:10 - Kašovitý sneh znepríjemňuje cestu najmä vodičom kamiónov. Odstavené nákladné auto hlásia na trase Hnilčk - Mlynky v okrese Spišská Nová Ves.

#ZJAZDNOST Na trase Hnilčík - Mlynky je na ceste kašovitý sneh a hlásite tam odstavené nákladné autá FOTO: FB pic.twitter.com/DubbMfXkAv — Zelená vlna (@zelenavlna) 27. novembra 2018

13:04 - Mestská hromadná doprava v hlavnom meste premáva bez väčších problémov. "Dispečing DPB, a.s. zaznamenáva meškania cca do 10 minút v centrálnej mestskej oblasti, aj na príjazdoch do mesta z dôvodu nepriepustnosti komunikácií," informovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

12:02 - Cesty na Zemplíne sú zjazdné. Ráno sa pri Humennom stala dopravná nehoda. Zrazil sa tam kamión s dvomi osobnými autami. Ako informoval vedúci strediska michalovskej Správy ciest Košického samosprávneho kraja Michal Kráľ, v regióne, ktorý pokrývajú, sú cesty aktuálne mokré. "Všetko je v poriadku. Nadránom bolo vonku šesť sypačov," priblížil situáciu s tým, že miestami poletuje sneh a fúka vietor.

11:50 - Medzi problémové úseky patrí Pezinská Baba. Dopravný servis tu hlási viacero nehôd, úsek je ťažko prejazdný a odporúčajú sa mu vyhnúť.

11:48 - Šéf Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla informoval, že cesty v regióne Tatier sú prevažne mokré a inde ako na Vernári problémy nehlásili. Vo výkone bolo za posledných 24 hodín 22 sypačov, ktoré prepluhovali 637 kilometrov ciest a chemicky či inertným materiálom upravili ďalšie úseky.

11:46 - Horský priechod Vernár pre kamióny uzavreli do odvolania. Dôvodom je výdatné sneženie a silný nárazový vietor. "Tam na cestách ešte stále dosť sneží a fúka silný vietor. Kamióny tam mali problémy už v noci a pretrvávalo to aj počas dňa, tak sme sa s dopravnou políciou rozhodli priechod až do odvolania uzavrieť pre nákladnú dopravu," uviedol šéf Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla.

10:41 - Najväčšie komplikácie spôsobuje sneh na východe Slovenska. Za Prešovom skončila dodávka mimo cestu.

#NEHODA Za Prešovom smerom na Záborské skončila dodávka mimo cestu, blokovaný je jeden pruh. pic.twitter.com/R5Tz3Terp2 — Zelená vlna (@zelenavlna) 27. novembra 2018

10:30 - Za Drienovom prejdete aktuálne striedavo v jednom pruhu. Auto tu skončilo na streche.

za Drienovom smerom do Šarišských Bohdanoviec, prejdete striedavo v jednom pruhu pic.twitter.com/3NDDwFrbBn — Zelená vlna (@zelenavlna) 27. novembra 2018

09:35 - Snehová nádielka pribudla aj pred Pustým Poľom smerom z Kamenice, kde vodič taktiež nezvládol riadenie.

#NEHODA pred Pustým Poľom smerom z Kamenice, skončilo auto mimo cesty pic.twitter.com/4xbSfgsANg — Zelená vlna (@zelenavlna) 27. novembra 2018

09:28 - Na sociálnej sieti vodiči informovali o šmykľavej vozovke v Námestove v smere na Vavrečku. Šoféra museli vyťahovať z vozidla.

Zdroj: Facebook/Policajné Hliadky a nehody ORAVA

09:23 - V Košiciach dopravu riadili policajti.

#NEHODA v Košiciach pri Prachárni pred križovatkou s Alejovou smerom od Cassovie, dopravu riadia policajti pic.twitter.com/VNrt6IrlUV — Zelená vlna (@zelenavlna) 27. novembra 2018

09:20 - Nádielka snehu si vyžiadala daň aj pred Prešovom smerom z Kapušian. Vodiči informovali o vozidle mimo cesty.

#NEHODA pred Prešovom smerom z Kapušian skončilo auto mimo cesty, blokovaný je čiastočne jeden pruh pic.twitter.com/naNbNr4TjT — Zelená vlna (@zelenavlna) 27. novembra 2018

06:20 - Mimo zasneženej vozovky skončil aj kamión.

#NEHODA v stúpaní na Novoveskú Hutu smerom zo Spišskej Novej Vsi skončil kamión mimo cesty, prejdete striedavo v jednom pruhu pic.twitter.com/UaZR4jPvEF — Zelená vlna (@zelenavlna) 27. novembra 2018

06:17 - Sneh potrápil vodičov medzi Štósom a Smolníkom na východe Slovenska. Cesty sú zasnežené a poriadne šmykľavé.

ZJAZDNOSŤ: medzi Štósom a Smolníkom upozorňujete na zasnežené cesty pic.twitter.com/vKYzTXFZoT — Zelená vlna (@zelenavlna) 27. novembra 2018

06:08 - V skorých ranných hodinách skončilo auto mimo cesty za Hodkovcami.

#NEHODA za Hodkovacami smerom do Jasova, skončilo auto mimo cesty pic.twitter.com/uPQwCab2yB — Zelená vlna (@zelenavlna) 27. novembra 2018

Stellacentrum doobeda informuje, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné. Vodiči by však mali zvýšiť opatrnosť, keďže povrch ciest je vlhký až mokrý. Na úseku D1 Branisko - Chminianska Nová Ves cestu znepríjemňuje vrstva kašovitého snehu do 1 centimetra.

Cesty I., II. a III. triedy sú taktiež zjazdné. Najmä na východe Slovenska však vozovku miestami pokrýva vrstva čerstvého aj kašovitého snehu do 3 centimetrov. "Na cestách III. triedy v obvodoch Bardejov a Lenartov až do 10 cm," približuje Stellacentrum. Prejdete aj horskými priechodmi, kde tiež nasnežilo.

Opatrnosť však zvýšte v okolí Dobšinej a Vernára, kde je snehová pokrývka bohatšia a spôsobuje to problémy. Na D1 v oblasti Štrby, Popradu a v úseku Široké - Prešov husto sneží, sprevádza to nárazový vietor. Dohľadnosť je znížená na 100 metrov.

Správu budeme aktualizovať.