FOTO NA VLASTNÉ OČI Namiesto oviec tony bordelu. Firma NDD si na štátnom pozemku robí, čo chce

MOST PRI BRATISLAVE – Neďaleko Bratislavy na štátnych pozemkoch má prekvitať poľnohoposdársky biznis. Odpadkový kráľ Michal Grebeči sa v marci 2016 podujal, že rozšíri svoj predmet podnikania a začne chovať poľnohospodárske zvieratá. Aspoň takto to vyplýva zo zmluvy, ktorú podpísala jeho firma NDD,s.r.o. so Slovenským pozemkovým fondom. Z materiálov, ktoré Glob.sk dostal nedávno do redakcie, však vyplýva, že štátny pozemok sa pomaly ale iste mení na čiernu skládku.