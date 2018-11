Drsná PREDPOVEĎ: Slováci, pripravte sa na radikálnu zmenu počasia

BRATISLAVA - Prvá polovica novembra bola mimoriadne teplá, no v tej druhej sa už o slovo definitívne prihlási zima. Predpovede meteorológov zo SHMÚ hovoria jasnou rečou - v najbližších dňoch môžeme očakávať poriadne ochladenie a dočkáme sa aj prvej snehovej nádielky.

PONDELOK

Za studeným frontom k nám od severovýchodu prenikne chladnejší vzduch. Zároveň sa vo vyšších vrstvách ovzdušia bude nad našou oblasťou prehĺbovať tlaková níž. Oblačno až zamračené a na mnohých miestach slabé sneženie, v polohách do cca 400 m aj dážď so snehom alebo dážď. Najvyššia denná teplota 1 až 6, na Orave a pod Tatrami okolo -1 st. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -5 st. Bezvetrie alebo slabý, na východe prevažne severný vietor 2 až 7 m/s 5 až 25 km/h).

UTOROK

Od juhozápadu postúpi do našej oblasti teplý front spojený s tlakovou nížou nad Stredomorím. Za ním k nám začne od juhu prúdiť teplejší vzduch. Oblačno až zamračené, spočiatku miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, v priebehu dňa miestami, najmä v západnej polovici, sneženie. Postupne v polohách do 700 m dážď so snehom alebo dážď. Najnižšia nočná teplota -1 až -6, na juhozápade okolo +1 st. Najvyššia denná teplota 2 až 7 st., na Orave, v Liptove, Horehroní a na Spiši okolo nuly. Slabý, v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska prevažne východný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).

Zdroj: Getty Images

STREDA

V noci veľká oblačnosť až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom, od cca 1300 m, spočiatku aj nižšie sneženie. Ojedinele tvorba poľadovice. Cez deň prevažne oblačno a zrážky už len ojedinele. Najnižšia nočná teplota 3 až -2 st. Najvyššia denná teplota 3 až 8, na Orave a Spiši okolo 1 st. Slabý, miestami, najmä na východe, severovýchodný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).

ŠTVRTOK

Polojasno až oblačno. V nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto - najmä v juhozápadnej polovici územia. Ojedinele slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 0 až -5, na juhozápade a juhu Stredného Slovenska okolo +2 st. Najvyššia denná teplota 2 až 7 st.

PIATOK

Stred tlakovej výše sa bude len pomaly presúvať z karpatskej nad čiernomorskú oblasť. Prevažne polojasno, v nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto. Ojedinele slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota -1 až -6 st, na západe a v južnej polovici stredného Slovenska väčšinou 5 až 0 st. Najvyššia denná teplota 1 až 5, pri zmenšenej oblačnosti do 8 st.