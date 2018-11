MIMORIADNY ONLINE Slováci opäť vyšli do ulíc: Osem miest volalo po slušnom Slovensku

Live prenos je ukončený

19:45 Ďakujeme, že ste s nami sledovali situáciu na slovenských námestiach v súvislosti s protestmi Za slušné Slovensko.

19:35 Protest ukončili jeho organizátori už aj v Košiciach. Dav si spoločne zaspieval hymnu a pokojne sa rozchádza.

19.30 V Košiciach vystúpil člen Občianskeho fóra Daniel Liška. "Po Slovensku chodí strašidlo." Dav spontánne zakričal "Robert Fico".

19:20 Študentskí lídri roku 1989 pri príležitosti zhromaždenia vydali vyhlásenie, v ktorom zdôraznili, že pred rokmi ich do ulíc vyhnala arogancia štátnej moci, nevymožiteľnosť práva a násilie na mladých ľuďoch. "Dnes sme tu opäť a stojíme tu v mene obrany slobody a ústavou garantovaných práv nás a našich detí," uviedli. Rovnako ako iniciatíva Za slušné Slovensko sa podľa vlastných slov hlásia k členstvu Slovenska v civilizačnom priestore Európskej únie, k hodnotám vymožiteľnosti práva, demokracie, ľudských a občianskych práv. "Chceme žiť v štáte, kde sa nemanipuluje s pravdou a nezneužíva štátna moc na osobný prospech. Chceme žiť v štáte, kde sa oceňuje iniciatíva občanov a kde sa hľadajú riešenia prinášajúce úžitok pre spoločnosť."

19:15 Protest v Bratislave sa skončil. Dominoval odkaz Novembra '89. Na Námestí SNP vystúpili tváre spojené s Novembrom '89, konkrétne Zuzana Mistríková, Filip Vagač, Fedor Gál, Martin Bútora alebo Peter Zajac. Takisto vystúpil maďarský aktivista Miklós Haraszti, ktorý spolupracoval už s Chartou 77.

19:03 Na bratislavskom námestí sa spieva slovenská hymna.

18:55 "Trápia ich hokejky na hokejových dresoch, milión ľudí má vlaky zadarmo, vraj treba akútne riešiť, kedy treba odísť do dôchôdku. Ale my nevieme, čo bude budúci rok! Slovák sa učí viac o praveku ako o moderných dejinách, niektoré nemocnice vyzerajú ako po vojne, rúbeme stromy v národnom parku a jednu diaľnicu nie sme schopní dostavať štyridsať rokov. A stále počúvame, že voči tomuto nie je alternatíva. Alternatíva je! Slovensko nie je čierna diera! Ale dosť bolo premárnených šancí a príležitostí!" vyhlásil moderátor verejnoprávnej RTVS Martin Strižinec.

18:50 V Bratislave protestujú tisícky ľudí. Námestie SNP je plné až po Starú tržnicu.

18:50 Podľa maďarského aktivistu Miklósa Harasztiho, ktorý vystúpil v hlavnom meste, nie je dobrou správou, že aj skoro tridsať rokov po roku 1989 sa Stredoeurópania musia opäť zasadzovať za demokraciu.

18:47 "Aký je rozdiel medzi basou v Leopoldove a bytovým komplexom Bonaparte? Ani z jedného sa nedá odísť," odznelo v Košiciach.

18:44 V Bratislave reční herečka Kristína Tormová. "Ja som tu stála aj v 89, bola mi strašná zima a štrngala som kľúčami. Bola som ešte malá, ale vedela som, že je to veľmi dôležité. Naša bdelosť a prítomnosť dokáže veci zmeniť. Tak poďme do toho znova a nevzdajme to!"

18:42 Organizátori protestu v Bratislave vyzývajú predsedu NR SR Andreja Danky, aby odstúpil.

18:41 Protestujúci v Banskej Bystrici prišli na námestie vyjadriť to, že nechcú žiť v štáte, kde sa vraždia novinári, kde sa kradne, kde sa tituly získavajú za opísané práce, tam kde sa po prehre vo voľbách menia volebné systémy. "Potrebujeme ukázať, že vláda stále nie je dôveryhodná. Súčasná situácia s vypočúvaním aktivistov je veľkým výkričníkom pre celé Slovensko obzvlášť preto, že je predvečer 17. novembra, keď sme si vybojovali nejakú slobodu a slobodu prejavu," uviedla za organizátorov protestu v Banskej Bystrici koordinátorka platformy Nie v našom meste Martina Strmeňová.

18:38 Stovky Banskobystričanov sa dnes po 17. hodine zhromaždili na Námestí slobody s transparentmi "Banská Bystrica je za slušné Slovensko", "Som tu zadarmo" alebo "Plagiátor odstúp". Štrnganie kľúčov a skandovanie hesiel "Skutok sa stal", "Podozriví ste tu vy", "Už je koniec zlodeji" a ďalších sprevádzalo ináč pokojný pochod popri Pamätníku SNP až na Námestie SNP, pričom počas neho sa pridávali ďalší protestujúci. Na námestí sa nakoniec zišlo približne tisíc ľudí, ktorí sa takto pridali k výzve iniciatívy Za slušné Slovensko.

18:37 V Bratislave na námestí zahrala kapela Sendreiovci.

18:35 Účastníci zhromaždenia Za slušné Slovensko v Bratislave nechcú prevrat, ale obrat. Vyhlásil to na zhromaždení sociológ Martin Bútora. "Ide o návrat k spravodlivej a solidárnej spoločnosti."

18:28 Pastirčák v Košiciach spomína na stretnutie s Ficom pred rokmi, keď ešte obhajoval trest smrti. "Už vtedy som mal z neho pocit, že je nebezpečnejší ako Mečiar. Je bláznivá nehoráznosť útočiť na novinárov po vražde novinárov."

18:20 Organizátor košického protestu Ján Gálik ďakuje tým, ktorí boli na námestiach pred 29 rokmi a dáva slovo Danielovi Pastirčákovi z Občianskeho fóra. "V Košiciach som sa učil žiť slobodne. Štbáci ma vypočúvali už v roku 1977."

18:14 V Košiciach je veľká zima, preto ľuďom ponúkajú horúci mätový čaj.

18:13 Protest sa začal už aj v Košiciach, na námestí sa zhromaždilo asi päťsto ľudí. Na začiatku sa držala minúta ticha za Jána a Martinu. Vystúpil košický básnik Martin Straka s básňou, ktorú zložil o zavraždenej dvojici.

18:08 Prehovorila aj česká novinárka Pavla Holcová.

18:01 Organizátorka Karolína Farská vyzýva prezidenta Kisku, aby urobil všetko pre to, aby sme nenasledovali príklad Maďarska. "Konečne pošlite všetkých Ficov a Kaliňákov do politického zabudnutia!" hovorí Juraj Šeliga.

17:58 "Fico, do basy!" skanduje dav a do toho začína znieť skladba Modlitba pro Martu.

17:55 "Kopete okolo seba ako zdochýnajúca kobyla. Choďte už, prosím, do čerta!" týmito slovami zakončuje Stanke svoj príhovor k davu.

17:51 "Pán Fico, Danko a vám podobní, choďte už, prosím, do čerta. Dajte preč vaše špinavé ruky od týchto mladých ľudí. Tiež sme boli štence v novembri 89. Je to to isté ako dnes, len imperialistov nahradili bludy o Sorosovi. Stratili ste kompas a súdnosť - celá tá vaša bandička, ktorá si ešte stále vznešene hovorí "koalícia". Pán premiér Pellegrini, kde ste, spíte?" momentálne reční herec Richard Stanke.

17:48 Na námestí v centre Bratislavy je odhadom 10-tisíc ľudí.

17:46 Teraz reční z tribúny herečka Táňa Pauhofová. "My sme nenásilní a na budúcnosti Slovenska nám, na rozdiel od vás, naozaj záleží. Vám bola kedysi daná dôvera, ktorú ste zradili. Nám ale hlas ostal a v slušnej spoločnosti je prirodzené, že sa ten hlas ozve, že sa tí, ktorí sú pri moci, vydajú opačným smerom, ako je pre spoločnosť prospešné. My s vami hru na dobrých a zlých hrať nebudeme."

17:43 Z davu sa ozýva jasné fuj a hanba. V slušnej spoločnosti by ľudia ako Danko mali podľa organizátorov pochodu odstúpiť. "Ale my ešte nežijeme v slušnej spoločnosti," povedal Fedor Gál.

17:38 "Zvíťazíme, až keď bude dnešná skorumpovaná moc zničená. Tento proces sa už začal komunálnymi voľbami a dovŕši sa parlamentnými voľbami," ozýva sa z námestia.

17:30 "Stojíme tu ľudia rôzneho vierovyznania, názorov, rôznej orientácie, voliči rôznych strán. Ale je toho viac, čo nás spája ako rozdeľuje," znie z úst organizátorov.

17:27 Niektorí účastníci držia transparenty ako "Stop Smeru a mafii", "Som tu zadarmo", "Stop Fico" alebo "Vyšetriť vraždu a fondy". Medzi protestujúcimi sú rôzne skupiny ľudí, vrátane dôchodcov alebo rodín s malými deťmi.

17:23 Na námestí počut štrngot kľúčov, presne tak, ako tomu bolo v roku 1989 počas Nežnej revolúcie.

17:15 Bratislavské námestie SNP je plné demonštrantov, ktorí volajú po slušnejšom Slovensku.

Prievidza dnes vyšla volať po slušnejšom Slovensku na námestie ako prvá, a to o 16:11. O 17. hodine sa ľudia zišli na námestiach v Bratislave, Banskej Bystrici, Leviciach, Žiari nad Hronom a v Žiline. Podľa Facebooku sa o bratislavský protest zaujíma okolo 13-tisíc ľudí.

O šiestej večer sa pridajú aj Košice. O hodinu neskôr Kežmarok. Protesty sa uskutočnia aj v Londýne a Dubline.

Organizátori Juraj Šeliga a Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko uviedli, že dnešné protesty sa konajú kvôli anonymnému a nepravdivému trestnému oznámeniu, že organizovali štátny prevrat a platí ich George Soros. „Budeme mať príležitosť spoločne ukázať vládnej moci a jej politikom, že nechceme žiť v štáte, kde sa vraždia novinári, uplatňujú praktiky ŠTB a okrem sledovania, sú novinári a aktivisti predvolávaní na výsluchy, aby boli zastrašovaní,“ volajú aktivisti s tým, že „nechceme žiť v štáte, kde sa manipuluje pravda.“