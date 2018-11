MIMORIADNY ONLINE Slováci opäť vyšli do ulíc: Osem miest volá po slušnom Slovensku

Z námestia SNP live

18:20 Organizátor košického protestu Ján Gálik ďakuje tým, ktorí boli na námestiach pred 29 rokmi a dáva slovo Danielovi Pastircakovi z Občianskeho fóra. "V Košiciach som sa učil žiť slobodne. Štbáci ma vypočúvali už v roku 1977."

18:14 V Košiciach je veľká zima, preto ľuďom ponúkajú horúci mätový čaj.

18:13 Protest sa začal už aj v Košiciach, na námestí sa zhromaždilo asi päťsto ľudí. Na začiatku sa držala minúta ticha za Jána a Martinu. Vystúpil košický básnik Martin Straka s básňou, ktorú zložil o zavraždenej dvojici.

18:08 Prehovorila aj česká novinárka Pavla Holcová.

18:01 Organizátorka Karolína Farská vyzýva prezidenta Kisku, aby urobil všetko pre to, aby sme nenasledovali príklad Maďarska. "Konečne pošlite všetkých Ficov a Kaliňákov do politického zabudnutia!" hovorí Juraj Šeliga.

17:58 "Fico, do basy!" skanduje dav a do toho začína znieť skladba Modlitba pro Martu.

17:55 "Kopete okolo seba ako zdochýnajúca kobyla. Choďte už, prosím, do čerta!" týmito slovami zakončuje Stanke svoj príhovor k davu.

17:51 "Pán Fico, Danko a vám podobní, choďte už, prosím, do čerta. Dajte preč vaše špinavé ruky od týchto mladých ľudí. Tiež sme boli štence v novembri 89. Je to to isté ako dnes, len imperialistov nahradili bludy o Sorosovi. Stratili ste kompas a súdnosť - celá tá vaša bandička, ktorá si ešte stále vznešene hovorí "koalícia". Pán premiér Pellegrini, kde ste, spíte?" momentálne reční herec Richard Stanke.

17:48 Na námestí v centre Bratislavy je odhadom 10-tisíc ľudí.

17:46 Teraz reční z tribúny herečka Táňa Pauhofová. "My sme nenásilní a na budúcnosti Slovenska nám, na rozdiel od vás, naozaj záleží. Vám bola kedysi daná dôvera, ktorú ste zradili. Nám ale hlas ostal a v slušnej spoločnosti je prirodzené, že sa ten hlas ozve, že sa tí, ktorí sú pri moci, vydajú opačným smerom, ako je pre spoločnosť prospešné. My s vami hru na dobrých a zlých hrať nebudeme."

17:43 Z davu sa ozýva jasné fuj a hanba. V slušnej spoločnosti by ľudia ako Danko mali podľa organizátorov pochodu odstúpiť. "Ale my ešte nežijeme v slušnej spoločnosti," povedal Fedor Gál.

17:38 "Zvíťazíme, až keď bude dnešná skorumpovaná moc zničená. Tento proces sa už začal komunálnymi voľbami a dovŕši sa parlamentnými voľbami," ozýva sa z námestia.

17:30 "Stojíme tu ľudia rôzneho vierovyznania, názorov, rôznej orientácie, voliči rôznych strán. Ale je toho viac, čo nás spája ako rozdeľuje," znie z úst organizátorov.

17:27 Niektorí účastníci držia transparenty ako "Stop Smeru a mafii", "Som tu zadarmo", "Stop Fico" alebo "Vyšetriť vraždu a fondy". Medzi protestujúcimi sú rôzne skupiny ľudí, vrátane dôchodcov alebo rodín s malými deťmi.

17:23 Na námestí počut štrngot kľúčov, presne tak, ako tomu bolo v roku 1989 počas Nežnej revolúcie.

17:15 Bratislavské námestie SNP je plné demonštrantov, ktorí volajú po slušnejšom Slovensku.

Prievidza dnes vyšla volať po slušnejšom Slovensku na námestie ako prvá, a to o 16:11. O 17. hodine sa ľudia zišli na námestiach v Bratislave, Banskej Bystrici, Leviciach, Žiari nad Hronom a v Žiline. Podľa Facebooku sa o bratislavský protest zaujíma okolo 13-tisíc ľudí.

O šiestej večer sa pridajú aj Košice. O hodinu neskôr Kežmarok. Protesty sa uskutočnia aj v Londýne a Dubline.

Organizátori Juraj Šeliga a Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko uviedli, že dnešné protesty sa konajú kvôli anonymnému a nepravdivému trestnému oznámeniu, že organizovali štátny prevrat a platí ich George Soros. „Budeme mať príležitosť spoločne ukázať vládnej moci a jej politikom, že nechceme žiť v štáte, kde sa vraždia novinári, uplatňujú praktiky ŠTB a okrem sledovania, sú novinári a aktivisti predvolávaní na výsluchy, aby boli zastrašovaní,“ volajú aktivisti s tým, že „nechceme žiť v štáte, kde sa manipuluje pravda.“