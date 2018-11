Obhajcovia zločincov! Historicky prví ministri idú do väzenia: Takto ich bránil Fico a Slota

Exministri Slotovej SNS z čias prvej vlády poslanca Roberta Fica putujú za mreže. Ide o vôbec prvých historicky odsúdených bývalých ministrov na Slovensku. Sudca po vynesení rozsudku vyhlásil, že podľa neho trestu unikli najvyšší aktéri. Naznačil tým, že bývalý šéf SNS Ján Slota mal byť tiež trestne zodpovedný. Vyšetrovateľka dodala k jeho slovám to, že politické krytie nie je zločin.

Kauza nástenkového tendra prvýkrát uzrela svetlo sveta ešte v novembri 2008. Neskôr novinári zistil, že tender mal byť vyvesený len na nástenke na chodbe ministerstva. Podľa toho kauza dostala pomenovanie Nástenkový tender.

Robert Fico sa aj vtedy zastával Igora Štefanova a Mariána Janušeka, bývalých ministrov SNS. Jeho rétorika sa vtedy veľmi nelíšila od tej, ktorú používa dnes. Rovnako osočoval médiá a opozíciu a tvrdil, že im ide o zvrhnutie vlády.

"Toto, čo hrá slovenská opozícia, je protištátna, protislovenská, protiľudová politika, ktorej cieľom je jedna jediná vec - poškodiť Slovenskej republike za každú cenu, lebo sa domnievajú, že to poškodí aj vláde," vyhlásil Fico v roku 2009 na tlačovke. Na odsúdenie exministrov Robert Fico nereagoval.

Svojich kolegov sa zastával aj vtedajší šéf SNS Ján Slota. "Janušek je perfektný človek, to je to, čo si myslím. To nie je kauza, to je mrhanie časom a vysmievanie sa našim spoluobčanom, ktorí skutočne optimálnejšie využívajú svoj čas," konštatoval vtedy Slota. V prípadnom odvolaní však problém nevidí. "No čo sa stane, tak odvolávajme ministrov každý druhý týždeň, nič sa nestane, akurát budeme na smiech celej Európe," povedal.

Kauza Nástenkový tender

máj 2007 - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) vypísalo tender na poskytovanie služieb v hodnote 3,6 miliardy korún (119,5 milióna eur), ktoré sa mali financovať z eurofondov. Informácie o súťaži zverejnili iba na nástenke na chodbe ministerstva. Do tendra sa prihlásil jediný uchádzač, ktorý ho aj vyhral - konzorcium firiem, v ktorých boli aj spoločnosti Zamedia a Avocat, údajne blízke predsedovi vtedy koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) Jánovi Slotovi.

5. júna 2007 - Minister výstavby Marián Janušek (nominant SNS) podpísal s výhercom tendra zmluvu o realizácii objednaných prác.

28. novembra 2008 - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal kontrolu nástenkového tendra.

13. marca 2009 - O tender na MVRR SR sa začala intenzívne zaujímať aj Európska komisia (EK). Slovensko navštívila komisárka zodpovedná za čerpanie eurofondov Danuta Hübnerová. Eurokomisárka požiadala slovenskú stranu o poskytnutie informácií z vyšetrovania nástenkového tendra.

8. apríla 2009 - ÚVO potvrdil, že kontrola tendra zistila procesné a vecné nedostatky, ktoré poukázali na nesprávnu aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní.

9. apríla 2009 - Premiér SR Robert Fico po oboznámení sa s výsledkami kontroly vyzval ministra Mariána Janušeka, aby do piatich dní odstúpil, inak navrhne prezidentovi SR jeho odvolanie.

14. apríla 2009 - Marián Janušek podal demisiu. Jeho nástupcom sa stal ďalší nominant SNS Igor Štefanov.

17. apríla 2009 - EK sa rozhodla preskúmať nástenkový tender, ktorý vypísalo MVRR SR.

22. apríla 2009 - Na mimoriadnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) sa opozícia neúspešne pokúsila odvolať z funkcie nového ministra výstavby Igora Štefanova, ktorý bol podľa nej za nástenkový tender spoluzodpovedný.

23. apríla 2009 - Vláda na mimoriadnom zasadnutí uložila ministrovi výstavby, aby zabezpečil zrušenie zmluvy v tomto tendri bez finančných škôd pre SR a vypísal nové verejné obstarávanie.

28. apríla 2009 – Víťazné konzorcium z nástenkového tendra potvrdilo, že zruší zmluvu na dodávku služieb podpísanú ešte v lete 2007.

6. mája 2009 - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) ukončil svoju prvú kontrolu podkladovej dokumentácie k nástenkovému tendru a po jej preštudovaní konštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Zápisnicu z kontroly minister výstavby Igor Štefanov odmietol podpísať, lebo sa nestotožnil so zisteniami úradu.

20. mája 2009 - Poslanci NR SR opäť rozhodovali o odvolaní Igora Štefanova z funkcie ministra výstavby a regionálneho rozvoja.

8. septembra 2009 - Úrad boja proti korupcii začal v súvislosti s nástenkovým tendrom trestné stíhanie pre podozrenie z machinácie pri verejnom obstarávaní. Stíhanie začalo smerovať proti niektorým pracovníkom ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

6. októbra 2009 - EK oznámila, že sa so slovenskými úradmi dohodla na uzavretí kauzy nástenkového tendra. Komisia rozhodla, že výdavky súvisiace s týmto tendrom Slovensku nepreplatí.

29. októbra 2009 - Igor Štefanov čelil na pôde parlamentu už po tretí raz pokusu o odvolanie z funkcie ministra výstavby.

12. novembra 2009 - V poradí druhú kontrolu na ministerstve výstavby začal NKÚ.

8. marca 2010 - NKÚ po preverení účelnosti vynaloženia prostriedkov v rámci tzv. nástenkového tendra ministerstva výstavby zistil, že z celkovej uhradenej sumy viac ako 13 miliónov eur nebolo v súlade so stanoveným účelom vynaložených 32.000 eur, čo predstavovalo chybovosť 0,2 percent. O záveroch kontroly informoval minister Igor Štefanov.

11. marca 2010 - Prezident SR Ivan Gašparovič na návrh premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odvolal z funkcie ministra výstavby Igora Štefanova. Zároveň poveril vedením tohto rezortu vtedajšieho podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja (SNS).

máj 2011 - Námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý odmietol návrh na zbavenie imunity za kauzu nástenkový tender a spis polícii vrátil na došetrenie.

20. septembra 2011 - Poslanec NR SR za SNS Igor Štefanov, ktorého polícia žiadala vydať na trestné stíhanie v kauze nástenkového tendra, mal opäť vypovedať na Úrade boja proti korupcii, no on to odmietol.

31. mája 2012 - Polícia obvinila bývalého ministra výstavby a regionálneho rozvoja Igora Štefanova z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Obvinenie súviselo s kauzou nástenkový tender. Počet obvinených sa tak rozšíril na päť, stíhaní boli na slobode.

30. marca 2016 - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) skončil vyšetrovanie "nástenkového tendra" s návrhom na podanie obžaloby na päť osôb. Tie obvinil z obzvlášť závažných zločinov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

október 2016 - Prokurátor podal v tejto veci obžalobu na päť osôb, medzi nimi aj dvoch bývalých ministrov za SNS. Obžalobu podal na Mariána Janušeka, Igora Štefanova, Radoslava Behula, Tomáša Labaya a Zdenku Kudláčkovú.Prípad si prevzal Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.

1. marca 2017 – Na ŠTS v Pezinku sa začalo konanie, súd niekoľko hodín na verejnom zasadnutí rozhodoval, či prijme obžalobu. Obhajcovia totiž žiadali zastaviť trestné stíhanie, resp. obžalobu odmietnuť. Senát nakoniec skonštatoval, že v doterajšom konaní nezistil také závažné pochybenia, aby obžalobu odmietol a vec vrátil späť na políciu.

22. marca 2017 – ŠTS v Pezinku prerušil hlavné pojednávanie. Dôvodom bola žiadosť obžalovaného Radoslava Behula, ktorý prejavil záujem uzavrieť dohodu o vine a treste. ŠTS taktiež vylúčil na samostatné konanie proces s obžalovanou Zdenkou Kudláčkovou. Z pojednávania vyplynulo, že bola práceneschopná. Zvyšní traja obžalovaní, vrátane exministrov Mariána Janušeka a Igora Štefanova, konanie o dohode o vine a treste odmietli.

24. apríla 2017 – Výpoveďami obžalovaných na ŠTS v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie. Bývalý minister výstavby a regionálneho rozvoja Igor Štefanov vypovedať odmietol. Exminister Marián Janušek vypovedal, avšak na mnohé skutočnosti si už nespomínal. Z hlavného pojednávania taktiež vyplynulo, že ŠTS nebude v rámci trestného konania rozhodovať o náhrade škody, ktorá štátu mohla vzniknúť.

25. apríla 2017 – Výpoveďami svedkov a čítaním výpovedí dvoch obžalovaných pred policajným vyšetrovateľom na ŠTS v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade tzv. "nástenkového tendra". Prokurátor podal v tejto veci obžalobu na päť osôb, medzi nimi aj dvoch bývalých ministrov za SNS Mariána Janušeka a Igora Štefanova Jednou z čítaných výpovedí bola aj zápisnica o výsluchu obvineného exministra Igora Štefanova, ktorý v čase, keď malo dôjsť k spáchaniu trestného činu, pracoval na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja ako generálny riaditeľ agentúry regionálneho rozvoja. Prokurátorka na pojednávaní prečítala aj výpoveď z prípravného konania ďalšej obžalovanej Zdenky Kudláčkovej z roku 2013. Podľa nej sa obžalovaná "necíti byť vinná žiadnym spôsobom za skutok, ktorý jej je kladený za vinu". Pri verejnom obstarávaní podľa jej slov mala poskytovať konzultáciu, a to najmä prostredníctvom mailov. Ako jeden zo svedkov vypovedala aj bývala vedúca oddelenia právnych služieb ministerstva výstavby. Oddelenie, kde pracovala, malo na starosti aj prípravu zmlúv, nie však úplne všetkých. O zmluve v súvislosti s tendrom informácie nemala.

15. mája 2017 – Na ŠTS v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie, v úvode dostal každý obžalovaný možnosť vyjadriť sa k výpovediam ostatných spoluobžalovaných z minulých pojednávaní, poprípade im klásť otázky. Obžalovaní však žiadne otázky nemali a tak súd pokračoval čítaním početných listinných dokladov.

18. mája 2017 - ŠTS v Pezinku v tejto veci vypočul 17 svedkov a jedného znalca.

28. júna 2017 – Výsluchom jedného svedka a jedného znalca na ŠTS v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade tzv. "nástenkového tendra". Znalec sa na súde vyjadroval k spôsobenej škode. Štát preplatil konzorciu víťazných firiem z tendra sumu viac ako 12 miliónov eur.

7. augusta 2017 – Na ŠTS v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie výpoveďou dvoch svedkov a jedného znalca. V pozícii svedka vypovedala aj bývalá zamestnankyňa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorá ako vedúca skupiny kontrolovala priebeh verejného obstarávania na bývalom ministerstve výstavby.

8. augusta 2017 – Výsluchom piatich svedkov a čítaním listín na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo pojednávanie v prípade tzv. nástenkového tendra. 10. októbra 2017 – ŠTS v Pezinku ukončil dokazovanie v prípade tzv. nástenkového tendra. "Na základe dokazovania považujem vinu obžalovaných za žalované trestné činy za preukázanú," uviedla prokurátorka v záverečnej reči. V úvode zhrnula výpovede obžalovaných, ktorí svoju vinu popreli či odmietli vypovedať. Prokurátorka taktiež poukázala na viaceré výpovede zamestnancov bývalého ministerstva výstavby, medzi nimi aj riaditeľov odborov či sekcií, ktorí nemali podľa nej žiadne informácie o konaní tohto konkrétneho verejného obstarávania. Viacerí z nich mali uviesť, že aj napriek jeho vysokej hodnote o zmluve prvýkrát počuli až po medializácii prípadu. Prokurátorka poukázala aj na správu Najvyššieho kontrolného úradu, podľa ktorej pri verejnom obstarávaní došlo k viacerým pochybeniam.

18. október 2017 - Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal Mariána Janušeka a Igora Štefanova za vinných, exministri sa však odvolali na Najvyšší súd. Janušeka odsúdili na 12-ročný trest, Štefanov dostal 9 rokov.

15. október 2018 - Senát Najvyššieho súdu odsúdil Mariána Janušeka na 11 rokov a 30-tisíc eur pokuty a Igora Štefanova na deväť rokov a 30-tisíc eur pokuty. Obaja dostali zákaz činnosti na päť rokov v štátnej správe.