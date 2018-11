Nečakaný koniec sudcu, ktorý rozhodol proti prezidentovi: Iba pár dní po tom, ako sa pustil do Kisku

POPRAD - Pred pár dňami sa sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský zviditeľnil vyjadreniami, ktoré vyriekol po rozhodnutí v ostro sledovanom pozemkovom spore prezidenta Andreja Kisku. Zožal za to kritiku a tak sa rozhodol odísť z funkcie, informuje portál týždenníka Plus 7 dní.

„Keby ja som bol prezidentom republiky a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký ľud alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ povedal sudca Radačovský krátko po vynesení rozsudku v kauze, ktorá sa týkala pozemkov v obci Veľký Slavkov. Ako je známe, o pôdu s výmerou 1,2 hektára sa s prezidentom Andrejom Kiskom súdil popradský zubár Ján Franc. Sudca napokon rozhodol, že lukratívne pozemky pod Tatrami patria lekárovi.

Sudca sa necíti byť zaujatý

Ako ďalej uvádza týždenník, samotný verdikt nikto nespochybnil, ani prezident Andrej Kiska, avšak spomenuté vyjadrenia Radačovského zaváňali zaujatosťou sudcu voči jednej strane sporu. Jeho slová sa rozhodol preskúmať aj minister spravodlivosti Gábor Gál. Radačovský sa zaujatý rozhodne necítil, píše Plus 7 dní. „Len som odpovedal na otázku novinára, ktorý sa ma opýtal, akoby som ja reagoval po takomto verdikte v pozícii prezidenta,“ vysvetľuje sudca.

Aj vzhľadom na situáciu, ale najmä vraj preto, aby nevznikli pochybnosti o jeho nezaujatom rozhodovaní v predmetnej veci, keďže táto ešte nie je právoplatná, sa sudca Radačovský rozhodol, že vo funkcii sudcu skončí. „Vo veci som postupoval objektívne, nestranne a som presvedčený, že rozhodol som zákonne a v súlade so zásadou spravodlivosti.... v rámci sebareflexie čestne prehlasujem, že po vypracovaní rozsudku v tejto veci, t.j. po uplynutí lehoty 30 dní, písomne oznámim prezidentovi republiky, že sa vzdám funkcie sudcu,“ napísal podľa informácií Plus 7 dní okrem iného sudca Radačovský v liste, ktorý adresoval ministrovi spravodlivosti.