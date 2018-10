Nekonečná DILEMA Takto ste hlasovali v otázke o zmene času, prinášame výber najlepších odpovedí

V noci zo soboty na nedeľu sme prešili z letného (SELČ) na zimný čas (SEČ). Zmena času však pôsobí na ľudí individuálne. Preto sme sa vás na našom Facebooku pýtali, či ste za to, aby sa už prestala používať zmena času.

Zdá sa, že Slováci sa v otázke striedania letného a zimného času stále nevedia dohodnúť. Zatiaľ čo zimný čas uprednostňujú tí, ktorí si ľúbia pospať, ďalší z vás si nevedia predstaviť leto bez dlhých letných večerov, kedy je svetlo takmer do deviatej.

Zdroj: Getty Images

Na našom facebookovom účte sme sa pýtali, ktorý čas preferujete vy. Mnohí z vás považujú za lepší letný čas. Pretože ako píše Klaudia, „tá tma, keď človek ide z práce o 16-tej je depresívna.“

Naopak, Adrián sa teší na zimný čas. „Tá hodinka spánku navyše poteší,“ napísal. „Stále sa teším na zimný čas. Nikdy som si nezvykla na tú hodinu dopredu v letnom,“ prezradila Jana.

Užívateľ Lenič sa zas stotožnil s názorom Klaudie. „Ja by som najradšej letný. Takto väčšina dňa bude tma. Nie je to depresívne?“ pýta sa. „Nie je. Milujem ranný spánok,“ odpovedal mu Peter. „Aj ja milujem spánok, a preto chcem letný čas, lebo pri zimnom sa skôr rozvidnieva,“ dala Petrovi mu za pravdu Katka.

Zdroj: Getty Images

Podľa Ľubomíra by sa striedanie času rozhodne nemalo meniť, keďže tento zvyk funguje od čias prvej svetovej vojny. „Roky rokúce bolo zaužívané, že sa čas posúval raz v lete, raz v zime.. Prečo to nemôže ostať tak ako doteraz? Čo sa tým vyrieši? Deň nebude mať 23 ani 25 hodín... Tak isto v práci nebudeme o hodinu kratšie!“ vyjadril svoj názor s tým, že každý by sa mal riadiť podľa vlastného režimu. „Kto je unavený, nech ide spať so sliepkami už o siedmej. A kto je čerstvý, tak nech vstáva o pol piatej ako kohút,“ dodal Ľubomír.

Jozef vtipne poznamenal, že by sa mal spraviť kompromis. „Keď sa ľudia nevedia dohodnúť, ktorý čas máme zachovať, tak mam návrh. Rozdelíme to napoly, jeden čas polroka a druhý čas druhý polrok,“ napísal.