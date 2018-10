Patrik precestoval 40 krajín: VIDEO Takú špinu ako v našej prírode ale nikde nevidel!

LIPTOVSKÁ MARA – Je to až neuveriteľné, že za tak krátky čas vyniesol Patrik Paulínyi zo slovenských národných parkov až sto kilogramov smetí. Plechovky, fľašky, olej, vreckovky. Na hrôzostrašný stav našej prírody poukazuje prostredníctvom svojho videa, ktoré už videlo takmer 20-tisíc ľudí.

Patrikovi Paulínyinu, rodákovi z Liptovského Mikuláša, učarovala krása našej horskej prírody už v útlom veku. „Ako dieťa som skúšal množstvo športov, no chytil ma len snoubording. Práve vďaka nemu som bol neustále v horách, ktoré si ma získali natoľko, že som si zadovážil svoj prvý foťák,“ rozpráva Patrik s tým, že fotografii sa venuje od svojho pubertálneho veku. Bola to práve Liptovská Mara, kde vznikli jeho prvé zábery, ktoré sa rozhodol zdieľať s ľuďmi.

Hoci má Paulínyi iba 28 rokov, stihol precestovať viac ako 40 krajín. Postupom času však zistil, že láska k vlasti je oveľa silnejšia a najkrajší poklad sa ukrýva priamo za jeho domom. „Túlal som sa slovenskou krajinou, o ktorej som si dovtedy myslel, že ju dobre poznám. Okrem množstva krásnych miest som ale našiel aj jej odvrátenú tvár,“ vysvetľuje.

Keď na jar opäť prišiel so svojím psíkom k brehu Liptovskej Mary, neveril vlastným očiam, koľko odpadkov sa tam váľalo. Preto sa nasledujúci deň vrátil aj s odpadovými vrecami. V priebehu 15 minút bolo jedno z nich úplne plné, vážilo až 5 kilogramov.

V Liptovskej Mare sa však jeho aktivizmus iba začal. Mladík následne pokračoval v Nízkych Tatrách, kde sa mu podarilo vyzbierať 35 kilogramov a v Slovenskom raji 60 kilogramov odpadu.

„Bolo to už niekoľko týždňov dozadu, čo som cestoval po Slovensku a práve kvôli týmto pohľadom som sa rozhodol natočiť nasledujúce video. Plechovky, fľašky, olej, vreckovky,“ prihovára sa Patrik v úvode videa, v ktorom poukazuje na hrôzostrašný stav našej prírody.

Vyštudovaný filmár svoju iniciatívu odôvodnil tým, že video sa rozhodol natočiť „preto, aby som ľudom ukázal, v akom smetisku žijeme... Preto, lebo verím, že aspoň pár ľudí po tomto videu prestane vyhadzovať odpad do lesov, preto, lebo ja som hrozne šťastný, že môžem žiť na Slovensku a našu prírodu si veľmi vážim,“ napísal Patrik, ktorý by bol najradšej, keby video vôbec nemuselo vzniknúť. Chce ním docieliť, aby si ľudia konečne vstúpili do svedomia, a svoj odpad si z lesa po sebe aj odnášali.