PRÁVE TERAZ Premiér Pellegrini mal dopravnú nehodu: Prvá reakcia

VEĽKÁ LOMNICA - Premiér Peter Pellegrini mal šťastie v nešťastí. Vládnej limuzíne, v ktorej sa v sprievode ochranky viezol na výjazdové rokovanie vlády v Kežmarku, skočil do cesty jeleň. Ten síce po kolízii zahynul, nikomu z posádky vozidla sa však našťastie nič vážne nestalo.

„Môžem potvrdiť, že vozidlo, ktoré viezlo predsedu vlády, sa zrazilo s jeleňom," uviedla hovorkyňa premiéra Beatrice Szabóová. Podľa jej slov ale Pellegrini pokračuje v programe. „Ďalšie informácie poskytne na tlačovej konferencii po rokovaní vlády v Kežmarku," dodala.

Pellegrini na cestu nezabudne

Ako neskôr uviedol samotný premiér, na dnešnú cestu "nezabudne". „Zaregistroval som veľkú ranu, ktorá smerovala na predný čelný stĺpik vozidla. Vyrazili airbagy, praskli okná. Vodič zareagoval veľmi dobre, vozidlo zbrzdil. Nezišli sme z cesty. S nikým sme sa nezrazili. Následne som prestúpil do druhého sprievodného vodidla," priblížil.

Pellegrini priznal, že po skončení konferencie navštívi zdravotnícke zariadenie. „Neviem, či som si neublížil v oblasti krčnej chrbtice, ale nemyslím si, že to bude niečo vážne, skôr preventívna prehliadka. Bolo to veľmi nepríjemné, stalo sa to v priebehu sekundy," doplnil. Taktiež poďakoval vodičovi aj ochranke.

Peter Pellegrini VÝJAZDOVÉ ROKOVANIE VLÁDY V KEŽMARKU Pokračujeme v tradícii výjazdových rokovaní vlády. Dnes sme spolu s ministrami rokovali na východe Slovenska, v meste Kežmarok.

Informáciu o nehode vozidla Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, ktorá sa odohrala v ranných hodinách pred Veľkou Lomnicou, potvrdil aj prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik. „Išlo o škodovú udalosť,“ priblížil policajný hovorca s tým, že škoda nepresiahla štyritisíc eur.

Jeden ľahko zranený muž

Vozidlo podľa Džobanika smerovalo od Popradu na Kežmarok, kde sa má premiér zúčastniť výjazdového rokovania vlády. Pred Veľkou Lomnicou však autu z ľavej strany skočil do cesty jeleň.

Pri nehode sa podľa policajného hovorcu nikto nezranil, jeleň však zraneniam, ktoré utrpel pri kolízii, podľahol. Hovorkyňa záchranárov Alena Krčová potvrdila, že pri udalosti boli prítomní aj záchranári, ktorí na mieste ošetrili ľahko zraneného muža.

„Jeho zdravotný stav si nevyžadoval prevoz do nemocničného zariadenia," uviedla Krčová. Podľa našich informácií mal byť zraneným vodič vládnej limuzíny. Po nehode sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom.