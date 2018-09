Platy zdravotných sestier porastú aj v budúcom roku: Ministerstvá sa dohodli na 16 percentách

Andrea Kalavská

BRATISLAVA - Platy slovenských zdravotných sestier v budúcom roku porastú až do výšky 16 percent. Počíta s tým návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2019, na ktorom sa dohodli ministerstvá financií (MF) a zdravotníctva (MZ). Podľa tohto návrhu by mal mať rezort k dispozícii rozpočet vo výške 5,2 miliardy eur. Financie by mali poslúžiť okrem zvýšenia platov zdravotníckeho personálu aj na rekonštrukcie, zdravotnícku techniku, skríningy či na odvrátiteľné úmrtia. Informovali o tom na tlačovej konferencii minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).