Orkán zasiahol Slovensko: Tisícky domácností nemá elektrinu, hrozivé VÝSTRAHY a sneh!

STREDNÉ SLOVENSKO – Hrozivá predpoveď meteorológov sa naplnila. Avizovaný orkán Fabienne udrel z nedele na pondelok, a to najmä v oblasti stredného Slovenska, kde dnes ráno odrezal od elektrickej energie viac ako 12-tisíc domácností. Silný vietor tiež výrazne skomplikoval železničnú dopravu. Meteorologické výstrahy 1. stupňa pred silným vetrom a prízemným mrazom platia až do stredy. Dnes môže na horách napadnúť až 10 centimetrov nového snehu.

Tisícky domácností nemá elektrinu

Hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD), a.s., Žilina Miroslav Gejdoš informoval, že na strednom Slovensku zostáva bez elektrickej energie ešte asi 2500 odberných miest, spočiatku ich bolo viac ako 12-tisíc. Doplnil, že ešte zhruba tisícka domácností nemá elektrinu vo Východnej v okrese Liptovský Mikuláš. „Desiatky až stovky odberateľov čakajú na odstránenie poruchy aj v Ľubochni, v Oravskom Podzámku a v kysuckej Vychylovke. SSD riešila od rána rozsiahle výpadky tiež v okolí Banskej Bystrice. Pracovníci údržby už pripojili všetkých dotknutých s výnimkou obyvateľov Starých Hôr, konkrétne časti Polkanová. V tejto oblasti potrebujú vymeniť izolátor v ťažšie dostupnom teréne, ale mali by to stihnúť v najbližších hodinách,“ uviedol hovorca SSD.

Distribučná spoločnosť podľa neho vynakladá maximálne úsilie, aby odstránila všetky poruchy čo najskôr. „Terénni pracovníci však musia rešpektovať bezpečnostné pravidlá aj vonkajšie okolnosti. V niektorých prípadoch môže preto obnovenie dodávky elektriny trvať aj niekoľko hodín. Predpokladáme však, že ak sa nestane nič mimoriadne, všetci odberatelia by mali mať prúd počas dnešného dňa,“ vysvetlil Gejdoš.

„SSD začala evidovať nárast poruchovosti zhruba od tretej hodiny ráno v dôsledku silného vetra na území stredného Slovenska. O ôsmej hodine bolo bez elektriny viac ako 12.000 odberných miest. Väčšina porúch postihla vedenia vysokého napätia,“ dodal hovorca SSD.

Obrovská škoda na Záhorí a pod Tatrami

Hasiči evidujú rozsiahle škody v dôsledku orkánu Fabienne pod Tatrami a na Záhorí. Ako dnes informoval portál iMeteo.sk, na Záhorí v raňajších hodinách stála pre vyvrátené stromy železničná doprava na úseku Senica - Šajdíkové Humence.

Zastavená doprava bola aj v Tatrách. Na trať medzi Tatranskou Lomnicou a Starým Smokovcom spadlo niekoľko stromov. Hasiči zasahovali aj na trati medzi Hornou Štubňou a Banskou Bystricou, kde taktiež evidujú spadnuté stromy.

V Žilinskom kraji zasahovalo 62 profesionálnych hasičov

Marek Panák z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline priblížil, že hasiči v Žilinskom kraji absolvovali od nedele večera do pondelka rána v súvislosti so zlou poveternostnou situáciou 21 zásahov. Doplnil, že pri zásahoch išlo o odstraňovanie spadnutých stromov na komunikáciách, odstraňovanie spadnutého betónového elektrického stĺpa z vozovky a technický zásah pri dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto narazilo do spadnutého stromu. „Celkovo zasahovalo 62 profesionálnych hasičov, desať členov dobrovoľného hasičského zboru a bolo nasadených 21 kusov hasičskej techniky,“ uviedol Panák.

V Žiline zasahovali hasiči spolu päťkrát, v Ružomberku jedenkrát, v Dolnom Kubíne štyrikrát, v Čadci päťkrát, v Námestove a Liptovskom Mikuláši zasahovali dvakrát. „Členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Suchá Hora zasahovali jedenkrát a jedenkrát zasahovali i členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Habovka,“ dodal Panák.

Dnes bude chladno, na horách môže napadnúť až 10 centimetrov snehu

Dnešné denné teploty by mali byť nízke, a to od 11 do 17 stupňov Celzia. Zajtra by malo byť ešte chladnejšie, a to 8 až 15 stupňov.

Meteorológovia očakávajú, že počas dnešného dňa bude v polohách nad 1200 m n.m. dokonca snežiť. Teploty sa budú pohybovať od 5 do -5 stupňov. Napadnúť vraj môže aj viac ako 10 centimetrov nového snehu.

Meteorologické výstrahy na najbližšie dni

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na dnešný deň výstrahu 1. stupňa pred silným vetrom pre Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský, Prešovský a Žilinský kraj.

Zdroj: SHMÚ

„Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu (65 až 85 kilometrov za hodinu). Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje SHMÚ s tým, že platnosť výstrahy je do 14. hodiny.

Pre horské oblasti severného Slovenska platí aj výstraha 1. stupňa pred prízemným mrazom. „Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 3 až 0 stupňov Celzia. Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny,“ avizuje ústav.

Výstraha 1. stupňa pred prízemným mrazom bola vydaná aj na utorok pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Prešovský a Žilinský kraj, a to od polnoci do 7. hodiny ráno.

Zdroj: SHMÚ

Z noci na stredu by malo mrznúť na celom území Slovenska. Výstraha 1. stupňa pred prízemným mrazom platí od polnoci do 7. hodiny ráno.