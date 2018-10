Slováci prezradili, čo by vo svojom okolí chceli zlepšiť: Na tomto nám záleží najviac!

Viac zelene, poriadok, ale aj mnoho iných vecí. Každé mesto či dedina má niečo, v čom by sa ešte dal urobiť krok vpred. Pýtali sme sa, čo by ste vo svojom okolí najradšej zmenili vy...

Za posledné roky sa Slovensko v mnohých ohľadoch posunulo vpred. Obnovené paneláky nepôsobia tak smutne, služby tiež napredujú a časté sú aj snahy o budovanie komunity a zlepšovanie života v priamom okolí. Aj na tento účel slúži grant #mamnato od Slovenskej sporiteľne, ktorý podporuje dobré nápady v rôznych oblastiach. A čo treba zmeniť najviac?

Pridrahé krúžky pre deti

Takmer každé dieťa navštevuje nejaký záujmový krúžok – či už zameraný na hudbu, pohyb, alebo umenie. Už len bežné poplatky s ním spojené pritom najmä pri viacdetnej rodine môžu výrazne ovplyvniť rozpočet. „Dcéra tancovala vo folklórnom súbore, syn hral futbal. Každú chvíľu sme sa na niečo skladali – raz na nové krpce, potom na dresy, sústredenie... Nemalo to konca a verím, že pre mnohé rodiny to môže byť naozaj problém. Viem, že mnohí rodičia by sa veľmi potešili, keby krúžky tieto peniaze vedeli získať aj inak – a ak je jednou z možností aj grant #mamnato, určite ho treba využiť,“ hovorí Andrea z Bratislavy.

Zdroj: Getty Images

Málo „susedskej“ spolupráce

Načo kupovať kosačku do každej domácnosti, keď sa susedia môžu zložiť na jednu a tú si požičiavať? Rôzne podobné aktivity sú čoraz častejšie, určite by ich však mohlo byť viac. „Je veľa vecí, ktoré by sa dali robiť, keby ľudia chceli viac spolupracovať. Napríklad verejný kompostér, v ktorom by aj ľudia zo sídliska mohli kompostovať svoj odpad. V niektorých častiach mesta už funguje, hádam to dorazí aj k nám,“ hovorí Laura z Bratislavy. „Pokojne by som sa zúčastnila aj na brigáde – či už zbierať odpadky v okolí, alebo sadiť nové rastliny.“

Trpiace zvieratá

Pes je najlepší priateľ človeka, neraz sa však tak k nemu nesprávame, o iných zvieratách ani nehovoriac. „Keby som mohla, určite by som sa snažila zlepšiť podmienky, v akých existujú útulky pre psov. Je to smutné. Sú často takmer úplne závislé od dobrovoľníkov a darov, z ktorých pokrývajú aj úplne základné veci ako krmivo, elektrinu, vodu a podobne. Dávala som kamarátke plachty do jedného v Liptovskom Mikuláši a peniaze som posielala aj do vytopeného útulku v Košiciach,“ približuje Klára z Trnavy.

Zdroj: Getty Images

Športovci bez možností

Pri niektorých športoch si človek vystačí s minimálnou výbavou. Väčšina však vyžaduje ihrisko, plaváreň či iné vhodné podmienky. „Chýbajú mi cyklistické chodníky – a to tak v Bratislave, ako aj doma v Košiciach. Je to skvelý spôsob dopravy aj trávenia voľného času, ale u nás ho kompetentní fakt dosť podceňujú. Hlavne, že stále počúvame, ako ľudia nemajú chodiť len autami,“ vraví Jano. Podobne to vidí aj s ihriskami – na každom sídlisku by malo byť podľa neho voľne dostupné ihrisko na futbal a prípadne aj ďalšie športy, ktoré by využívali deti, ale pokojne aj ich rodičia „To je cesta, ako viesť mládež k pohybu. Deti opakujú to, čo vidia doma.“

Vzdelanie na poslednom mieste

O neutešenom stave školstva asi netreba veľa hovoriť. Svoje si o jeho stave myslí aj Dana z Bratislavy. „Som učiteľka a často mi napadá, čo všetko u nás deťom chýba. Napríklad pomôcky na fyziku, chémiu či prírodovedu. Keďže ich nemáme a učivo je priveľmi teoretické, žiaci ani nemajú veľmi šancu v sebe objaviť lásku k nim. Aj preto nám môže uchádzať časť možných budúcich vedcov už v tomto veku.“

Ešte horšia je situácia v oblastiach, kde sú sociálne slabšie rodiny. „Prednedávnom som počula od kamarátky, že zbiera školské pomôcky pre učiteľku detí z rómskej osady. Jej žiaci si z domu zväčša nič neprinesú, a tak zháňala použité ceruzky, farbičky, peračníky po známych. Perfektné. Vzdelávanie otvára mnoho dverí a podľa mňa presne to tieto deti potrebujú – a my tiež,“ približuje Eva z Nitry.

Zdroj: Getty Images

Zanedbané okolie

Sú obce, ktoré sa rokmi menia k lepšiemu, a sú aj také, v ktorých sa situácia vyvíja opačným smerom. „Približne 20 rokov dozadu sme boli jedna usporiadaná, príjemná obec. Dnes? Miesto, kde sú sústredené obchody, miestny úrad či dom služieb, je v úbohom stave. Veľmi by pomohla revitalizácia zelene, priestranstva medzi jednotlivými budovami. Tiež by bolo treba obnoviť asfaltovú plochu,“ hovorí Stela z Lovinobane. „Zlepšiť by sa určite malo verejné osvetlenie obce. Vo viacerých častiach lampy skôr blikajú ako svietia, prípadne svieti každá tretia-štvrtá. Úplne akútne to vidím na vlakovej zastávke, kde nesvietia svetlá a ste tu doslova ohrození v tme.“

Získajte peniaze na svoj nápad

Máte nápad, ako zlepšiť život okolo seba, ale chýbajú vám prostriedky? Staňte sa lokálnym hrdinom! Spojte sa s neziskovou organizáciou a využite grantový program #mamnato. Na svoj návrh tak môžete získať 8- alebo 5-tisíc eur. Tieto prostriedky sú určené najmä na ochranu životného prostredia, aktívne využívanie voľného času, ale aj na rozvoj komunít. Svoj projekt môžete prihlásiť do 17. októbra 2018. Najlepšie z nich vyberie odborná komisia, ale aj ľudia svojím hlasovaním. Vyhlásenie výsledkov a realizácia víťazných projektov sa uskutoční v roku 2019.

Zistite viac o grantovom programe #mamnato.

Tento článok sme pripravili v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou.

Advertoriál