BRATISLAVA - Bratislava má päť mostov, no niekoľko stoviek ľudí sa zo strany bývalého PKO do Petržalky dostalo v nedeľu 2. septembra celkom inak. V žltých čiapkách sa ponorili do vody krásneho modrého a druhú najdlhšiu európsku rieku preplávali v rámci akcie Trans Danube Swim 2018.