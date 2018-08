Tragická smrť v Brezne: FOTO Chlapci (†11, 12) havarovali na štvorkolke, mladší zahynul

"Odbor kriminálnej polície v Brezne vyšetruje okolnosti tragédie, ku ktorej došlo dnes v Brezne, v časti Lúčky. Za doposiaľ presne neobjasnených okolností tu po páde zo štvorkolky zomrel iba 11-ročný chlapec," informovala polícia vo svojom profile na sociálnej sieti.

Podľa doposiaľ zistených informácií sa mal spolu s 12-ročným chlapcom voziť po lúke na štvorkolke, pričom došlo k nehode a jej následnému prevráteniu.

Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

"Chlapec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Druhý z chlapcov bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Do vyšetrovania boli pribratí aj znalci z odboru dopravy," dodala polícia.