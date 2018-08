Pikantná SPOVEĎ Mečiarovho privatizéra: Manželstvo so sexicou mu stroskotalo po pár týždňoch

Karol Martinka našiel do tretice svoju vyvolenú v susednom Rakúsku. Za manželku si vzal Rakúšanku a tiež podnikateľku Janu Klima. Poznali sa necelé dva mesiace, vzali sa na Valentína vo februári tohto roku. Po necelých mesiacoch vzťah s takmer o 20 rokov mladšou ženou krachol. Klima útočí na Martinku, že si z nej robil otrokyňu. Martinka tvrdí, že si vymýšľa, lebo nemá čo iné povedať.

Bojí sa pravdy

„Nechce, aby sa ľudia dozvedeli skutočnú pravdu, pretože by ju neukázala v tom najlepšom svetle. Všetko to, čo tvrdím, je pravda a je to ľahko preukázateľné,“ uviedol pre Topky Martinka na otázku, prečo o ňom budúca exmanželka tvrdí, že si z nej spravil otrokyňu. „Najradšej by som bol, keby som vám mohol povedať niečo pozitívne a keby nič z tohto nebola pravda.“

Problémy posledných týždňov sa podpísali aj pod Martinkove zdravie. „Za posledný rok mám zo stresu problémy s tlakom,“ prezradil podnikateľ, ktorý svoj vysoký tlak zverejnil aj na Facebooku. Budúca exmanželka okrem iného povedala aj to, že sa Martinkovi nechcelo chodiť ani za dcérou. Voči týmto tvrdeniam sa ohradil. „Je vyloženým klamstvom, že by som kedykoľvek povedal, že sa mi za ňou nechce chodiť. Pravdou je, že pokým som nebol so svojou ešte stále manželkou, s dcérou som bol v kontakte každý deň, a teraz po rozchode opäť som,“ vysvetľuje podnikateľ.

Práve to, že jej prekážal jeho vzťah s dcérou bola pre Martinku posledná kvapka. „Chcel som jej chcel každý deň volať a chcel ju vidieť aspoň raz do týždňa. Hoci za ňou vždy cestujem 200 kilometrov.“ V súčasnosti stále verí na lásku a stále verí, že nejakú nájde. Zatiaľ však rieši zdravie a rozvod. „V prvom rade si musím dať do poriadku svoj zdravotný stav. Mám problémy s vysokým tlakom a so srdcom. Zároveň požiadam o rozvod v Rakúsku, kde sa momentálne nezdržiavam pre zlý zdravotný stav,“ uviedol Martinka.

Peniaze na ruku

To, že nikam nechodievala, je pravda. „No spôsobené to bolo tým, že, dobrovoľne, celý deň ležala v posteli s telefónom prilepeným k ruke a robila si selfies,“ opísal činnosť svojej ešte stále manželky. „Nehovoriac o tom, že kupovanie lajkov a umelé zvyšovanie popularity nie je zadarmo a tento špás som jej financoval ja, a to tak, že som jej - nakoľko neviem používať internet banking a podobné novodobé technické vymoženosti - na to dával peniaze v hotovosti, aby si ich mohla zaplatiť skrz svoj paypal účet,“ vysvetlil Martinka.

Do domu som ju nechcel pustiť

Martinka nechcel budúcu exmnaželku po rozchode vpustiť do domu. „Malo to však svoj dôvod a ľudia, ktorí moju budúcu exmanželku poznajú, vedia, prečo som to urobil - je to jednoducho jedna hysterická, pomstychtivá a vulgárna osoba a v tom čase sa mi predstava osobného kontaktu s ňou už jednoducho hnusila,“ uviedol s tým, že jej veci boli riadne zbalené tromi ľuďmi vrátane jej mamy. „Budúca exmanželka o mne píše, že hovorím stále o minulosti - ja si to môžem dovoliť, pretože som mal krásnu, počestnú a láskyplnú minulosť,“ dodal.

Všetko vyvrcholilo tým, že s Janou nevládal ďalej byť a opustil ju. „Na druhý deň z jej instagramového profilu zmizla informácia, že je vydatá a začali sa objavovať fotografie, ktoré nie sú vhodné pre normálnu vydatú ženu. Upozornili ma na to viacerí známi. Reči mojej budúcej exmanželky o tom, že doteraz som si ženy kupoval, ale ona taká nie je, vyznievajú úplne smiešne. Keby som si chcel kupovať lásku, tak by som si neplatil ženu pred päťdesiatkou, ale dvadsiatku, ktorá nemá za sebou žiadnu minulosť a nepotrebuje rôzne plastické úpravy,“ uviedol podnikateľ.

Mužov vytáča do nepríčetnosti

Tvrdenia svojej manželky považuje len za zúfalý pokus vykresliť ho ako zlého človeka. „Pravdou však je napríklad to, že jej vlastná dcéra do svojich šestnástich rokov žila so svojim otcom - ktorého moja manželka opisuje ako zlého človeka - a nie s ňou,“ dodal na adresu vzťahu s dcérou. „Aj keď sa moja manželka snaží bagatelizovať dôvody môjho náhleho odchodu z jej domu vo Viedni a nášho rozchodu, pravda je taká, že to nie je prvýkrát, čo ju niekto takto opustil.“

Podľa Martinku ju už v minulosti opustil „jeden z veľkého množstva jej partnerov“. Stalo sa tak počas spoločnej dovolenky v Taliansku. „Uprostred noci sa musel zbaliť, odísť naspäť do Rakúska a nechať ju tam. Aj keď takýto postup osobne neschvaľujem, zrejme to niečo vypovedá o jej charaktere a jej schopnosti vytočiť svojim správaním mužov do nepríčetnosti. Pravdou je aj to, že všetci doterajší partneri ju po čase opustili, a nebolo ich málo - v Rakúsku aj na Slovensku,“ uviedol na adresu jej minulých vzťahov. Navyše zistil, že všetky reči o jej majetku a podnikateľských aktivitách, nie sú pravdivé. „Mnohé nehnuteľnosti, ktoré vlastní, získala akurát „darom“ od svojich bývalých manželov a sponzorov.“

Otrokyňa? To je smiešne, nevarí a nepratá

Tvrdenia Jany Klima, že si z nej spravil otrokyňu, musela päťkrát denne variť či pratať ihneď vyvrátil. „Je klamstvom, že moja manželka musela päťkrát denne variť.Päť až šesťkrát do týždňa sme museli chodiť do reštaurácií, nakoľko moja manželka za celý čas, čo sme boli spolu, neuvarila takmer vôbec nič. Môžete si to pokojne overiť u majiteľov či personálu viacerých reštaurácií, kde sme sa stravovali takmer každý deň,“ uviedol Martinka.

Jeho budúca ex údajne ani neupratovala. „Upratovať ku nám musela chodievať jej matka, pani Jana Jelínková (ktorej som za to platil veľa peňazí), nakoľko moja manželka je natoľko pohodlná, že počas celého nášho manželstva nepohla ani prstom. Tomu sa nemožno čudovať, veď podľa jej vlasntých slov si zariadila život tak, aby nemusela nič robiť,“ ozrejmil Martinka. O negatívach svojej ženy nepremýšľal. Spoločná známa mu ju predstavila ako ženu, ktorá hľadá lásku a on tomu uveril. Mužov, ktorí Janu nechali, prezentovala ako obludy.

Skutočnú lásku som mal, takže som opäť uveril

„Uveril som tomu, pretože ja sám som chcel iba lásku, bol som naivný, keď som si myslel, že je to vzájomné, a preto som to ďalej neskúmal. Keď človek po niečom veľmi túži, všetko vidí v inom svetle a nepreveruje veci, ktoré by mal. Keďže som v živote už raz skutočnú lásku mal, chcel som tomu veriť,“ rozcítil sa podnikateľ. Nedávno si na Facebooku spomenul na svoju prvú manželku Blaženu Martinkovú. „Moja prvá manželka a jediná láska - Ing. Blažena Martinková, CSc. - s prezidentom Verdiho spoločnosti Carlom Venderom,“ napísal na sociálnej sieti.

Na to, aká jeho tretia manželka, prišiel podľa vlastných slov príliš neskoro. „Žiaľ, prišiel som na to, až keď bolo neskoro, cca 40 dní po svadbe. Stále som tomu nechcel veriť. Mnohé veci sa začali kryštalizovať a až potom som začal vyhodnocovať informácie, ktoré som získal aj v súvislosti s jej správaním. Prepáčte mi však, nechcem už na ňu viac "kydať",“ dodal skormútený Martinka. Do svadby sa podľa jeho slov vrhol bez rozmyslu a keby vedel to, čo dnes, určite by sa neoženil.

Chov mačiek profit nepriniesol

Jeho manželka mala biznis s mačkami, no podľa Martinkových slov z neho nemala žiadny profit „Jej chov mačiek nepriniesol žiadny profit, ale len smrad a zničený nábytok. Podnikanie mojej čoskoro exmanželky bola len fikcia. Navyše, môj obchodný partner, ktorá má kontakty vo všetkých vrstvách viedenskej spoločnosti, ma upozornil, že rozpráva kade tade ako ma opustila, no nemieni sa rozviesť, lebo bola svedkom prípravy obchodu s možným ziskom 100 miliónov eur,“ uviedol Martinka s tým, že z obchodu si chcela nárokovať polovicu.

„Mojej budúcej exmanželke by zasa vyhovovalo, aby som, čo najdlhšie žil, aby sa obchod uskutočnil a až potom môžem umrieť, aby z nej ostala bohatá vdova. Pravdou však je, že ten lukratívny obchod 19. júla tohto roku padol. Preto pri mojom zdravotnom stave pravdepodobne vyhoviem akurát mojej exmanželke,“ uviedol na adresu svojej druhej ženy. Martinka stále verí v lásku a nevie si vysvetliť, čím to je, že aj napriek svojím skúsenostiam naletí.