FOTO Tragédia v Tatrách: Českého horolezca zasiahla padajúca skala, zraneniam podľahol

VYSOKÉ TATRY- Horolezec z Česka sa vybral na túru do Vysokých Tatier. Stalo sa nešťastie. V pondelok ráno ho na horách zasiahla padajúca skala. Zraneniam, žiaľ, na mieste podľahol.

Úraz sa stal v Medenej kotline pod stenou Ušatej veže, kde padajúca skala zasiahla muža priamo do hlavy. "Lekár leteckých záchranárov bol spolu s horským záchranárom do terénu vysadený pomocou palubného navijaka. Aj napriek použitiu prilby boli zranenia hlavy, ktoré český horolezec utrpel, nezlučiteľné so životom a ani rýchly zásah záchranárov mu už nedokázal pomôcť. Zraneniam na mieste, žiaľ, podľahol," informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.

Zdroj: Vrtuľníková záchranná služba ATE