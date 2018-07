Pohroma na severe Slovenska: VIDEO Zaplavilo ulice aj domy, evakuácia obyvateľov!

Asi najhoršia situácia je v obci Stará Lesná, z jedného z tamojších hotelov museli evakuovať desiatky ľudí a svoje domovy muselo opustiť aj niekoľko miestnych obyvateľov. Okrem Starej Lesnej sú podľa operačného dôstojníka problémy i v ďalších obciach, konkrétne hasiči zasahujú v Osturni, v Ždiari, Tatranskej Javorine, v Majeroch, Podolínci a Stráňanoch.

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Prvý ohlásený výjazd bol pritom v stredu (18.7.) okolo 19. hodiny, evakuáciu ľudí museli hasiči vykonávať počas celej noci. Momentálne sa čaká, kým prestane pršať, aby sa začalo postupne s odstraňovaním následkov lokálnych povodní a odčerpávaním vody z pivníc.

„Studený potok pretekajúci obcou Stará Lesná sa v dôsledku zlej poveternostnej situácie vybrežil a začal zaplavovať jednotlivé ulice. Hasiči pomohli s evakuáciou takmer 274 osôb zo zaplavených chatových oblastí a miestnych domov do priestorov miestnej školy a obecného úradu, kde ľudia našli svoje útočisko,“ doplnila Katarína Križanová z Prezídia HaZZ s tým, že takmer tridsiatka hasičov po ukončení evakuácie vykonávala do skorého rána na mieste protipovodňové opatrenia, v ktorých naďalej pokračujú.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v súvislosti s výdatnými zrážkami výstrahu 2. stupňa pred dažďom pre okres Poprad a 1. stupňa pre okresy Kežmarok a Stará Ľubovňa. Zároveň vydal pre tieto tri okresy výstrahu 1. stupňa pred povodňami.

Tok rieky Dunajec pri Červenom Kláštore pritom dosiahol vo štvrtok ráno 356 centimetrov, čo zodpovedá hladine 2. stupňa povodňovej aktivity a naďalej stúpa. Podobná situácia je aj v Nižných Ružbachoch, kde rieka Poprad dosiahla 266 centimetrov, čo je hladina zodpovedajúca 2. stupňu povodňovej aktivity a taktiež stále stúpa.

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Tok Belej pri Podbanskom taktiež dosiahol 2. stupeň, momentálne je na úrovni približne 160 centimetrov a hladina klesá. Prvý stupeň povodňovej aktivity dosiahli aj rieka Poprad v Poprade a Studený potok v Starej Lesnej, tam už hladina od rána tiež klesá.

Turistické chodníky uzavreté

Horská záchranná služba (HZS) a Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP) upozorňujú všetkých návštevníkov Vysokých Tatier na uzatvorenie turistických chodníkov cez Bielovodskú a Javorovú dolinu. Z HZS informovali, že dôvodom je ich podmytie a strhnutie mostov.

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Bielovodská dolina je celá uzatvorená - od rázcestia pod Poľským hrebeňom až po Lysú Poľanu. V Javorovej doline je podobná situácia a bližšie informácie budú horskí záchranári i lesníci priebežne aktualizovať. V tejto súvislosti žiadajú turistov, aby túto výstrahu rešpektovali a nevstupovali do dolín, nakoľko tam budú prebiehať sanačné práce.

HZS doplnila, že nad Rainerovou chatou Studenovodský potok strhol most na Tatranskej magistrále v smere do Malej Studenej doliny a na Skalnaté pleso. Tatranská magistrála je preto taktiež nepriechodná, a to medzi Hrebienkom a Zamkovského chatou. Horskí záchranári upozorňujú, že aj v iných lokalitách môžu byť po silných dažďoch podmyté turistické chodníky a strhnuté mosty. Žiadajú preto turistov, aby zbytočne neriskovali a nepokúšali sa prebrodiť cez potoky a horské bystriny a radšej sa vrátili po rovnakej trase.

"Obchádzky poškodených úsekov budú vyznačené v teréne, avšak turistom odporúčame, aby si výlety do tejto oblasti aspoň v najbližších dvoch až troch dňoch neplánovali. Poškodené mosty sú i na viacerých miestach v Tichej a Kôprovej doline, a takisto aj v Malej a Veľkej Studenej doline. Situáciu a rozsah poškodenia ešte mapujeme," dodala Martina Petránová zo ŠL TANAP.