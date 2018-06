Bláznivé VIDEO: Muž v Adamovom rúchu preplával polku Dunaja, toto sa len tak nevidí!

BRATISLAVA – Vyzerá to tak, že tomuto mužovi bolo tak horúco, až sa rozhodol vyzliecť donaha a zaplávať si v Dunaji. Je otázne, čo stálo za jeho konaním. Tak či onak, bláznivé vyčíňanie otužilca vás zaručene schladí a pobaví. Znakom preplával poriadny kus od brehu!

Čitateľ Branislav nám prostredníctvom tipu zaslal šokujúce video, ako nahý muž pláva na chrbte po hladine Dunaja. „Asi ho nebaví život,“ poznamenal čitateľ. No na zázname z 13. mája to vyzerá tak, že si to otužilec dokonca užíval. Preplával teda poriadny kus!