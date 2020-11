7 dôležitých zručností, ktoré vám v roku 2020 zaistia vysoký príjem

Najlepším spôsobom, ako posunúť svoju kariéru (a príjem) vpred, je naučiť sa zručnosti, ktoré sú dobre ohodnotené a nájsť zamestnávateľov a klientov, ktorí vám za ne zaplatia. Tieto zručnosti môžete dokonca v budúcnosti premeniť na vlastné podnikanie. Všetko sa však začína výberom správnej zručnosti. V tomto článku sa teda pozrieme na príklady zaujímavých zručností, ktoré by ste sa mohli naučiť, ale aj na to, ako tieto zručnosti rýchlo rozvíjať.

1. Softvérové ​​inžinierstvo

Niektorí zamestnávatelia požadujú diplom (zvyčajne titul z informatiky alebo matematiky). Mnoho iných to však nerobí. Dokonca aj špičkoví zamestnávatelia ako Google a Apple túto požiadavku na titul zrušili.

Je teda možné sa túto zručnosť naučiť bez formálneho vysokoškolského diplomu. Zvyčajne prostredníctvom online alebo osobných kurzov programovania, ktorých dokončenie zvyčajne trvá asi 12 týždňov.

Celkovo je vývoj softvéru jednou z najlepšie platených zručností, kvôli vysokému dopytu po tomto druhu práce. Stále viac a viac firiem využíva svoj vlastný softvér. Každý rok sa zvyšuje počet online transakcií a viac ľudí tiež používa aplikácie, online nástroje a elektronické zariadenia prakticky vo všetkých aspektoch svojho života.

2. Predaj

Ak sa nechcete učiť programovať, žiadny problém. Predaj je ďalšie dobre platené miesto a nevyžaduje žiadne technické vzdelanie ani osobitný diplom. Aj keď bude veľa spoločností chcieť vidieť diplom na to, aby ste sa do predaja dostali, nepotrebujete žiadne konkrétne vzdelanie. Niektoré spoločnosti nemusia vyžadovať titul vôbec.

V rámci predaja existujú aj rôzne typy rolí. Existujú ľudia, ktorí uzatvárajú obchod, existujú však aj ľudia, ktorí spočiatku oslovujú potenciálnych zákazníkov a pokúšajú sa dohodnúť si termín stretnutia.

Ak sa pýtate, ako môžu predajcovia dobre zarábať, je to jednoduché: Ich zručnosť má priamy vplyv na príjmy spoločnosti. Z nich obchodníci získavajú prémie. Je to plat založený na výkone. Ak sa rozhodnete skúsiť si nájsť prácu v predaji, vyskúšajte B2B Predaj (business to business), kde bývajú provízie vyššie. Najlepší zamestnávatelia vám dajú aj slušný základný plat, takže nemusíte byť pod neustálym tlakom.

3. Digitálny marketing

Digitálny marketing je skvelá zručnosť, ktorou sa dá slušne zarobiť v jej mnohých podoblastiach, na ktoré sa môžete špecializovať, aby ste zarobili ešte viac. Najlepšie je teda sa časom špecializovať. Nemusíte to však urobiť hneď na začiatku - naučte sa čo najviac a rozhodnite sa neskôr.

Niektoré špecifické oblasti v rámci digitálneho marketingu zahŕňajú:

Online reklamu

Marketing sociálnych médií

Obsahový marketing

E-mailový marketing

4. Copywriting

Copywriting nie je veľmi známym typom práce mimo sveta marketingu a reklamy, ale v tomto odbore každý vie, aké dôležité tieto zručnosti sú. Najlepší textári na svete si môžu zarobiť milióny - zvyčajne prostredníctvom provízie alebo percenta z predaja, ktoré sú vopred dohodnuté. Čo však copywriteri vlastne robia? Najlepšie platení copywriteri píšu texty, ktoré majú čitateľa prinútiť ku konkrétnej akcii.

Aký typ akcie? Líši sa to... Kúpte si produkt. Kliknite na odkaz v e-maile. Kliknite na reklamu. Zaregistrujte sa na online seminár. To sú všetko príklady akcií, ktoré by mohli mnohé spoločnosti chcieť, a tak platia copywriterom za písanie formuliek, ktoré presvedčia čo najviac ľudí.

5. Webový dizajn

Každé online podnikanie potrebuje, aby mu niekto vhodne navrhol webovú stránku. Ak sa teda zaujímate o technológie, ale nechcete sa učiť kódovať, mohli by ste zvážiť radšej webový design.

Nie je to v priemere také výnosné ako softvérové inžinierstvo, ale najlepší weboví dizajnéri tiež slušne zarábajú, takže sa jedná o dobre platenú zručnosť. Zároveň poskytuje priestor ľudom, ktorí rozumejú umeniu alebo vizuálnemu dizajnu a chcú si vďaka tejto zručnosti zarobiť.

6. SEO - search engine optimization alebo podpora organického vyhľadávania

Firmy môžu zarobiť veľa peňazí vďaka tomu, že sa vo výsledkoch online vyhľadávania zobrazia medzi prvými, preto sú ochotné za pomoc platiť veľké peniaze.

Príklad: Ak internetový obchod predáva prírodné výživové doplnky, zarobí viac peňazí, ak sa jej stránka zobrazí medzi prvými, keď niekto vyhľadá „kde kúpiť výživové doplnky“.

Tu vstupuje do hry SEO, skratka pre optimalizáciu pre vyhľadávače. Profesionáli v oblasti SEO študujú osvedčené postupy, vďaka ktorým sa webové stránky môžu zobrazovať vyššie pri hľadaných výrazoch online (zvyčajne v službách Google). SEO je jednou z najlepšie platených zručností na trhu.

7. Manuálne zručnosti

Ak vás zaujíma, či si môžete slušne zarobiť aj pomocou manuálnych zručností, odpoveď je áno. Tu je niekoľko príkladov dobre platených manuálnych zručností:

Inštalatér

Elektrikár

Mechanik

Technik

Zubný hygienik

Špičkoví mechanici, elektrikári i inštalatéri si vedia veľmi slušne zarobiť. To platí o každom, kto je skutočne dobrý vo svojom remesle.

Ako rozvíjať tieto zručnosti?

Teraz, keď ste už videli niekoľko príkladov zručností, ktoré vám dopomôžu k vysokým príjmom, by vás mohlo zaujímať: Ako tieto zručnosti rozvíjať?

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa môžete naučiť a rozvíjať zručnosti, ako sú tie vyššie spomenuté. Tu je niekoľko spôsobov, ako sa začať učiť:

Využite YouTube a ďalšie bezplatné zdroje

Na YouTube nájdete obsah zameraný na všetko od softvérového inžinierstva cez tesárstvo až po obchodné zručnosti. Aj keď nie každý, kto zdieľa informácie na platforme je odborníkom, ktorému sa oplatí dôverovať, mnohý nimi skutočne sú. Na YouTube nájdete vynikajúci obsah, ktorý je 100% zadarmo.



Urobte si prieskum a nájdite 2 - 3 ľudí, ktorých môžete sledovať. Viac nepotrebujete. Po konzumácii veľkého množstva bezplatného obsahu sa môžete rozhodnúť investovať do niektorého z platených kurzov. Investujte do plateného kurzu

Na internete je veľa bezplatných informácií ale v určitom okamihu môžete mať pocit, že je na čase investovať do plateného kurzu, aby ste svoje schopnosti posunuli na vyššiu úroveň.



Skúste sa zoznámiť s bezplatným obsahom niekoľkých odborníkov vo vašom odbore a investovať do plateného kurzu odborníka so štýlom výučby, ktorý sa vám páči. Zúčastnite sa formálnej výučby

Ak sa chcete naučiť predávať, pravdepodobne stojí za to prihlásiť sa na obchodnú školu. Ak sa chcete naučiť softvérové inžinierstvo a nemáte žiadne znalosti počítačovej vedy, najrýchlejšou cestou je zúčastniť sa kurzov programovania, kde budete behom približne 12 týždňov prechádzať množstvom informácií a vedomostí... zvyčajne sa takto naučíte jeden programovací jazyk.



Pre niektoré z vyššie spomenutých zručností je dobrou voľbou absolvovanie formálnej výučby v škole, ktorá sa špecializuje na výučbu tohto odboru. Nájdite si mentora

Ďalšia vec, ktorú môžete urobiť, aby ste zrýchlili nasávanie vedomostí a výrazne zvýšili svoje šance na úspech: Nájdite si mentora. Začať svojpomocne je ťažké v akejkoľvek oblasti. Ak budete mať niekoho, kto vám dá plán, ktorý budete nasledovať, varuje vás pred bežnými chybami a povzbudí vás, bude to obrovský rozdiel. Stačí ak poznáte niekoho, kto vo vašom odbore uspel a môže vás to povzbudiť k tomu, aby ste sa do toho pustili aj vy. Nájdite si stáž alebo prácu

Vašim dlhodobým snom môže byť podnikanie, konzultácie alebo vybudovanie reklamnej agentúry. Ale v krátkodobom horizonte - jedným z najlepších spôsobov, ako vybudovať svoje zručnosti je zamestnať sa v odbore alebo si nájsť stáž.



Iste, mať prácu iba na 1 - 2 roky nemusí byť vašim snom, ale ak chcete byť nakoniec samostatne zárobkovo činnou osobou, takto dostanete zaplatené a zároveň sa môžete naučiť hodnotnú zručnosť.

Zhrnuté a podčiarknuté

Tieto zručnosti môžete rozvíjať prostredníctvom formálnych výcvikových programov, online kurzov alebo bezplatného obsahu z webových stránok, ako je YouTube.

Ak sa chcete v učení posunúť ďalej, nájdite si skvelého mentora alebo kouča, ktorý vám pomôže rýchlejšie rozvíjať vaše schopnosti na základe ich vlastných skúseností a úspechov. Prajeme vám veľa šťastia.