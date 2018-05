Neuveriteľný príbeh O obrovskej hruške

Zahryznite sa do animovanej rozprávky O obrovskej hruške, ktorá získala nomináciu na Krištáľového medveďa na tohtoročnom Berlinále.

V Slnečnom mestečku plynie pokojný život, až do tej chvíle, keď mačka Mica a sloník Sebastian nenájdu v prístave správu vo fľaši. Fľaša je od strateného starostu, ktorý v nej píše, že sa nachádza na Tajomnom ostrove a urobil veľký objav. Mica a Sebastian musia podniknúť veľkú výpravu, aby ho zachránili a priviedli domov a počas tejto cesty nájdu niečo, čo prinesie ich mestečku veľkú radosť – obrovskú hrušku.

Animovaná rozprávka, DEN, 2017

Slovenský dabing, 80 min., MP, formát 1,85 : 1, DCP, BRD, DVD

Originálny názov: Den utrolige historie om den kæmpestore pære

Festivalový anglický názov: The Incredible Story of the Giant Pear

Réžia: Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam, Amalie Næsby Fick

Scenár: Bo Hr. Hansen (podľa knižnej predlohy Jakoba Martina Strida)

Kamera: Niels Grønlykke, Fridolin T.S. Nordsø

Hudba: Fridolin T.S. Nordsø

Strih: Hans Perk, Anders Sørensen

-Reklamná správa-