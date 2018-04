Do kín prichádza nový animák od tvorcov Shreka a filmu Hotel Transylvánia!

Tieto vtáky rozhodne nie sú nahnevané, svoj život si užívajú plnými zobákmi. Byť v husej koži je ťažká pohoda, predovšetkým pre gunára v najlepších rokoch. Animovaná komédia "Dve a pol kačky" prinesie jednému takému gunárovi špeciálnu úlohu. Musí sa začať starať o dve malé kačičky a pomôcť im z bahna, ktoré tak trochu sám spôsobil. Ich spoločné dobrodružstvo ukáže, že rodina môže mať všetky možné podoby aj tvary a dokonca aj perie. A že priateľstvo a rodina je tá najväčšia zábava a jazda.

Hlavný hrdina žije v husej koži svoj život a za nič na svete by nemenil. Peng je totiž gunár, žije v pokoji vo voľnej prírode a pekáč mu nehrozí. Peng je z druhu "hus pohodová", zo všetkého najradšej sa baví, spoločné husacie rituály alebo akékoľvek iné pravidlá neznáša a v husom slovníku ho nájdeme pod heslom "nezodpovednosť", "pohodička" a tiež "na to kašlem". Namiesto toho, aby s ostatnými držal pri presune na juh vyrovnanú formáciu, lieta si sem a tam a venuje sa leteckej akrobacii. Namyslených mladíkov často čaká pád a Peng pri jednom odvážnom manévri tesne nad zemou zrazí dve malé kačičky, ktoré sa vďaka tomu stratia. Malé kačičky Chi a Chao majú len 16 dní. O tom, že by im pomohol ich kŕdeľ nájsť a napraviť, čo spískal, nechce ani počuť. Nakoniec ale súhlasí. Poraní si totiž krídlo a odprevadiť dve malé kačky pekne pešo mu poskytne šancu, aby sa o tom nikto nedozvedel. Operená trojka sa vydáva na juh za svojimi kŕdľami po zemi. Počas svojho dobrodružstva prejdú skrz hory, okolo jazier, bambusovými lesmi, mramorovou jaskyňou alebo obyčajným kurníkom. V chrbte majú hladného a nebezpečného kocúra a vo finále budú musieť čeliť aj tej kuchynskej trúbe.

Animovaná komédia "Dve a pol kačky" znamená pre malých aj veľkých divákov jedno nebezpečenstvo. Môžu sa smiať tak veľmi, že dostanú husiu kožu.

Rozprávku DVE A POL KAČKY si môžete pozrieť vo vašom kine od 19. apríla so slovenským dabingom, v ktorom budete počuť obľúbených hercov ako Mareka Fašianga, Zuzku Šebovú, Romana Pomajba, Lukáša Latináka, Petra Sklára a ďalších.

