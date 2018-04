Láska má veľa tvárí

Volám sa A. Každý deň sa zobúdzam v inom tele a nemám nad tým nijakú kontrolu. Neviem, prečo sa to deje, ani ako je to možné. Zatiaľ viem len to, že každý z nás je iný, ale zároveň nás všetkých niečo spája. Modrú farbu som videl 50 pármi očí v 50 rôznych odtieňoch. Každý deň môjho života sa zobúdzam ako niekto iný a snažím sa prežiť jeho 24 hodín ako najlepšie viem. Bez toho, aby som po sebe zanechal nejakú stopu. Uverí mi niekto?