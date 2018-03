Ben Affleck o účinkovaní vo filme Liga spravodlivosti: „Bol to splnený fanúšikovský sen!“

Ako sa vlastne zrodil príbeh filmu Liga spravodlivosti?

Je to klasický model konca sveta. Autori v scenári rozhodne nešetrili apokalyptickými víziami. Je zaujímavé, že Bruce sa chce dať dokopy s Dianou, aby vytvorili tím. On je samotár, až trochu asociál, ale jeho viera v ľudstvo a okolnosti ho tlačia do úlohy vodcu skupiny outsiderov, musí ich motivovať k spoločnému boju proti zlu. Batman nie je tímový hráč, takže je zaujímavé ho pozorovať v novej úlohe vodcu.

Zmenil sa vzťah medzi Brucom a Dianou po tom, ako spolu bojovali vo veľkej bitke?

Bruce a Diana sú nerozlučný tím a majú spoločnú misiu. Nemajú romantický vzťah, ale chémia medzi nimi určite funguje, sú dobrí kamaráti. Nie vždy spolu súhlasia, ale navzájom sa rešpektujú v spoločnom poslaní dvoch superhrdinov.

Ako sa vám spolupracovalo s kolegyňou Gal Gadot, ktorá hrá Dianu?

Čo sa týka Gal, je to skvelá profesionálka a jej tvrdá práca a odhodlanie sa premietajú do jej výkonu. Má svoje ťažko definovateľné herecké kvality, ktoré spoznáte až keď ju vidíte na plátne.

Aký je podľa vás najväčší Batmanov prínos v tíme Ligy spravodlivosti?

Batman nemá žiadne nadprirodzené schopnosti. Je to skvelý detektív, ktorý sa spolieha na svoj dôvtip a výcvik a chápe, čo je nutné urobiť aby neprišlo k najhoršiemu. Vo filme je niekoľko situácií kedy sú presne vidieť rozdiely medzi tým, keď niekto superschopnosti má a keď nemá. Je to ale natoľko dôležité, že sa Bruce musí vyrovnať ostatným a viesť ich. Vo filme uvidíte ako celá skupina odhodlane pomáha Batmanovi pri jeho obmedzeniach ohľadom nadprirodzených schopností. Je to iba chlapík v nepriestrelnom obleku, ktorý vedie ostatných k spoločnému cieľu, pretože si uvedomuje, že hrozba je väčšia než aby jej každý člen ligy dokázal čeliť samostatne. Vodcovstvo a hrdinstvo nie sú iba o schopnostiach, ale aj o charaktere. Takže Batmanova moc spočíva v odvahe viesť a inšpirovať tieto bytosti a ísť zachrániť svet.

Vo filme hráte s mladšími kolegami. Čo každý z nich podľa vás prináša tímu.

Veľmi rád som pracoval so všetkými. Ezra Miller má plno energie a je s ním sranda, má nekonvenčné myslenie a zaujímavý prístup k životu. Tiež Ray Fisher. Bol to jeho prvý film, takže na pľac prinášal také to začiatočnícke nadšenie a mňa bavilo ho sledovať. A Jason Momou má úžasného ducha, je to vlastne žijúci superhrdina, alebo aspoň k nemu má z nás všetkých najbližšie. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo v partii, podľa mňa to pomáha vniesť do sci-fi príbehu realitu.

Máte z natáčania dáky obzvlášť silný zážitok?

Určite, napríklad keď sme sa všetci po prvýkrát navliekli do kostýmov. Blbli sme v nich a fotili si selfie. V štúdiu sa už báli, že to vypustíme na sociálne site. Bol to fajn pocit, keď sme boli všetci pokope v kostýmoch, teda okrem Raya, ten jeho bol celý vytvorený počítačom. Celé dni sa na pľace pohyboval v pyžame, zatiaľ čo my sme sa všetci potili v ťažkých kožených oblekoch a trochu mu závideli. Celá živelná Liga spravodlivosti, to bol splnený fanúšikovský sen.

Originálny rozhovor bol poskytnutý štúdiu Warner Brothers Pictures a uverejnený bol so súhlasom distribučnej spoločnosti Magic Box Slovakia.

