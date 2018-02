Doba kamenná vs. doba bronzová v novom animáku Pračlovek

Dug je typický neohrozený hrdina doposiaľ žijúci v pomerne pokojne prebiehajúcej dobe kamennej. A teraz spolu so svojím štvornohým priateľom musí zachrániť svoj kmeň a milovaný domov pred veľkou hrozbou. Vtrhla k nim totiž doba bronzová v čele s podlým lordom. Dug sa nakoniec vďaka náhode ocitá priamo uprostred nepriateľského územia a tam staví budúcnosť svojho kmeňa do podivnej hry, v ktorej sa dve rovnako veľké skupiny bojovníkov snažia kopať do koženej gule.

Dug má jedinú šancu: naučiť seba a ďalších desať riadne nemotorných praľudí hrať futbal a následne vyhrať zápas proti elitnému reprezentačnému klubu Real Bronzio. Len tak môžu získať späť svoje územie. To sa zdá spočiatku absolútne nemožné. Vyzerá to skôr na úplnú katastrofu, totálny debakel a po ňom nasledujúcu dlhodobú drinu v baniach víťaznej civilizácie. Našťastie sa im podarí získať na svoju stranu veľkú futbalovú fanúšičku Tynu a vďaka jej trénerskym metódam využívajúcim aj bublajúce sopky a vriace gejzíry sa všetko začína obracať k lepšiemu. Dokáže však doba kamenná poraziť dobu bronzovú? Vyhrá Dug a jeho tím zápas a získa späť svoje územie? Nič nie je isté.

​

Animovaná dobrodružná komédia Pračlovek má premiéru v kinách 22. februára.

