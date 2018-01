Charizmatický Armie Hammer v oceňovanej dráme prichádza aj do našich kín

Preslávil sa vo filme Sociálna sieť, kde si zahral dvojrolu dvojičiek Winklevossovcov, ktoré súperia o vlastníctvo Facebooku s Markom Zuckerbergom. Svoje herecké kvality neskôr dokázal v akčnom Osamelom jazdcovi s Jonnym Deppom či v špionážnej komédii Krycie meno U.N.C.L.E., kde si zahral so samotným Supermanom, Henrym Cavillom. Teraz sa charizmatický Armie Hammer vráti do našich kín v milostnej dráme Daj mi tvoje meno, ktorá má štyri nominácie na Oscary. Do našich kín príde už tento štvrtok 1. februára.

Keď si Eliovi rodičia pozvú na leto do domu hosťa, sedemnásťročný tínedžer z toho nie je vôbec nadšený. Spočiatku sa zdá, že s americkým študentom Oliverom toho nemajú veľa spoločného, no keď spolu začnú tráviť viac času, rozvinie sa medzi nimi niečo oveľa hlbšie než len priateľstvo…

Kritici po celom svete opisujú Daj mi tvoje meno ako jeden z najlepších filmov minulého roka. Okrem Guadagninovej réžie, ktorou dokonale vystihol atmosféru horúceho talianskeho vidieka 80. rokov, stojí podľa nich úspech filmu najmä na jeho hereckom obsadení.

Okrem Hammera, ktorý si zahral amerického študenta Olivera, sa vo filme predstaví len dvadsaťdvaročný Timotheé Chalamet, ktorý si za rolu vyslúžil nomináciu na Zlatý glóbus a Oscara v kategórii Najlepší herec. Sekunduje im skvelý Michael Stuhlbarg (seriál Boardwalk Empire) v úlohe Eliovho otca.

Armieho Hammera v dráme Daj mi tvoje meno nájdete v slovenských kinách už 1. februára. Na vaše plátna film prináša spoločnosť Itafilm.

