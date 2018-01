Vymenila sľubnú športovú kariéru za nebezpečný biznis. Kto je Molly a akú hru rozohrala?

Molly začala prevádzkovať exkluzívnu svetovú sieť tajných herní, kde sa na výhry v pokri vsádzali neuveriteľné sumy. Hlboké vrecká smotánky z radov hollywoodskych hviezd, úspešných športovcov a finančných magnátov jej na 10 rokov zabezpečil luxusný život na výslní. Keď sa však o jej biznis začali zaujímať aj členovia ruskej mafie, sladký sen sa začal rúcať. Raz v noci k Molly domov vtrhlo po zuby ozbrojené komando FBI, aby ju zatkli a obvinili zo spáchania niekoľkých trestných činov. Jej jediným spojencom v nasledujúcom súdnom procese sa stal právny zástupca (Idris Elba), ktorý postupne zisťuje, že bulvárnym médiám sa nepodarilo odhaliť skutočnú tvár Molly Bloomovej.

Napriek tomu, že Molly svoju biografickú knihu vydala až v roku 2014, príbeh filmu sa začal písať dávno predtým, ako sa jej životný sen začal rúcať. Ešte v čase, keď viedla herňu v hoteli Plaza na Manhattane, na jednej párty stretla výkonného producenta Leopolda Guota, ktorého okamžite zaujala. Výnimočne chytrá a šikovná žena v mužskom svete sa jednoducho nedala prehliadnuť. Zoznámil ju so známym vydavateľom a Molly začala pracovať na svojej knihe, ktorá bola vydaná oveľa neskôr práve kvôli tomu, že ju zatkli a začal sa súdny proces. Po jeho skončení sa Guot a Bloomová rozhodli, že jej príbeh sa pokúsia predať v Hollywoode. Medzičasom si knihu prečítal aj Aaron Sorkin, ale spočiatku so spoluprácou na filmovej adaptácii váhal, najmä kvôli niekoľkým svojim priateľom z radov hereckých hviezd, ktoré boli v škandále namočené. Keď mu však Molly na osobných stretnutiach prezradila viac o svojom život, pochopil, že tento film chce nakrútiť.

Hoci sa dej točí najmä okolo pokru, jeho motorom je hlavne Bloomovej vnútorná sila a schopnosť poraziť akýkoľvek systém, ktorý jej príde do cesty tým, že zostane verná sama sebe. Aaron Sorkin hovorí: „Chcel som vyrozprávať jej príbeh bez toho, aby som divákom podsúval, či veci, ktoré robila, boli správne alebo nesprávne. Jej vlastná cesta, zásadný vzťah s právnikom a rozhodnutie nepodraziť bývalých klientov tvoria jadro nášho filmu. Mala v rukách výherný tiket – mohla sa stať bohatou a slávnou len vďaka tomu, že by povedala pravdu. Ale neurobila to, a to na nej obdivujem najviac.“

Film MOLLY A JEJ HRA aktuálne získal dve nominácie na Zlatý Glóbus – jednu pre Jessicu Chastain za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe a druhú pre Aarona Sorkina za najlepší adaptovaný scenár. Slovenskí diváci si tento titul budú môcť v kinách pozrieť od 4. januára.

- reklamný článok -