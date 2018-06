Skvelé správy! Leto už začalo

Tak to vyzerá aspoň podľa podujatí, ktoré sa budú konať už v najbližších dňoch. Organizátori si pre nás pripravili akcie, ktoré budú skvelým predkrmom pred letnou festivalovou sezónou. Mladé talenty, ale aj overené legendy sa predstavia v našich končinách. Jún je plný skvelých akcií, na ktorých nemôžete chýbať. Prečítajte si prehľad podujatí, vyberte si podľa vášho gusta a odštartujte leto ako sa patrí.

Zažite naživo jedného z najtalentovanejších britských spevákov súčasnosti

TOM ODELL, držiteľ prestížneho ocenenia BRITs' Critics' Choice Award príde 21.6. do Bratislavy predstaviť nový album, ktorý by mal vyjsť práve v tom čase. Určite však zaznejú aj osvedčené hity z platinového albumu „Long Way Down“ a jeho úspešného pokračovateľa „Wrong Crowd“. Predkapelu mu bude robiť domáci objav posledných rokov – Tolstoys.

Odštartujte legendárne leto

Ak ste fanúšikom Karla Gotta, nenechajte si ujsť legendu československej scény naživo. V polovici júna sa predstaví v Areáli letiska Prievidza na Festivale Legendy, kde vystúpia tiež Alphaville, Chris Norman či Olympic.

Nechajte sa uniesť balkánskym temperamentom

Kráľ balkánskej hudby Goran Bregović a jeho Wedding and Funeral Band sa vracia na Slovensko!

V rámci aktuálneho svetového turné pri príležitosti vydania albumu Three Letters From Sarajevo sa predstaví v nádhernom prostredí Zámockého parku v Seredi.

Najväčší a najpopulárnejší hudobno-motoristický festival sa vracia k tradíciám

CAR AT TUNING party zažijete presne tak, ako ho máte najradšej! Nabombované mašiny, skvelý sprievodný program, hip-hop hviezdy, EDM stage, Miss Carat Tuning, drifty, šprinty, leštenky, stuntriding, dB drag a tá najlepšia párty až do rána.

Trnafský festival

Štadión Antona Malatinského bude 15. júna hostiť viacero hviezd populárnej hudby z domácej i českej scény. Medzi headlinerov bude určite patriť kapela Kryštof, ktorá vystúpi po prvý krát u nás po ich úspešnom minuloročnom turné. Príďte si zaspievať ich najväčšie hity naživo.

Spievanku a Zahrajka vám asi nemusíme predstavovať

Tento fenomén s názvom SPIEVANKOVO môžete zažiť naživo na najväčšom gospelovom festivale v strednej Európe - LUMEN.

Vychutnajte si legendu československej pop music live

Helenka Vondráčková prináša opäť na Slovensko svoje vystúpenia, kde odznejú hity ako: Sladké mámení, Dlouhá noc, Malovaný džbánku a mnoho ďalších. Svoj prvý letný koncert odštartuje 15.6. v Nových Zámkoch.

