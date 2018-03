Topky.sk v spolupráci so spoločnosťou Forum Film pre vás pripravili súťaž s filmom TOMB RAIDER.

Lara Croft má 21 rokov a práve zdedila obrovské obchodné impérium. Jej otec, bohatý šľachtic a známy dobrodruh, Lord Richard Croft, zmizol bez stopy pred 7 rokmi, keď bola ešte malá. Odvtedy sa márne snaží nájsť nejaký zmysel života. Keď si prečíta záhadný odkaz, ktorý jej otec zanechal, rozhodne sa opustiť Londýn a vyraziť do neznáma, aby prišla na to, čo sa mu naozaj stalo. Vydá sa po jeho stopách hľadať legendárnu hrobku na mýtickom ostrove niekde pri japonskom pobreží. Nebude to však také jednoduché – už len dostať sa na ostrov jej dá riadne zabrať. Loď, ktorá ju mala dopraviť na pevninu stroskotá v silnej búrke, a Lara sa ocitá sama uprostred neznáma, vyzbrojená len ostrým nožom, pevnou vierou a vlastnou tvrdohlavosťou. Ak sa jej podarí prekonať svoje vlastné limity a prežiť toto nebezpečné dobrodružstvo, stane sa z nej skutočný Tomb Raider.

Film TOMB RAIDER sa v slovenských kinách premieta od 15. marca.

Zapojte sa do súťaže a traja z vás môžu vyhrať filmové tričko, tielko, bundu alebo ruksak.

Stačí, ak správne odpoviete na nasledovnú súťažnú otázku:

Ktorá herečka stvárnila postavu Lary Croft vo filme Tomb Raider?

1. Keira Knightley

2. Alicia Vikander

3. Rooney Mara

Správnu odpoveď pošlite cez SMS v tvare: SUTAZ1(medzera)číslo správnej odpovede na číslo 6305.

(príklad textu SMS: SUTAZ1 1)

Súťaž prebieha v termíne od 21.03.2018 08:00:00 do 28.03.2018 23:59:59.

Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky.

Cena spätnej SMS je 0,200 € s DPH (Službu prevádzkuje Zoznam Mobile, s. r. o.)

Organizátorom súťaže je spoločnosť Forum Film Slovakia s.r.o.

