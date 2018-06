Mladík zabránil svojej priateľke, aby sa strápnila pred jeho rodinou: Neskôr sa za neho vydala

Cydni sa stretla so svojím terajším manželom Benom v Arizone, keď mala len šestnásť a on devätnásť rokov. Ich románik sa začal na farme, kde sa po prvýkrát stretli. Bol to Cydnin prvý priateľ, a preto si ešte nebola istá, či je to ten pravý. Chodili spolu štyri roky, keď došlo ku komickej situácii u neho doma.

"Raz ma Ben pozval sledovať u neho doma film aj s jeho rodičmi. Vtedy som mala tri práce, takže akonáhle sme si kedykoľvek chceli niečo pozrieť v televízii, zaspala som už v prvých minútach. V tú noc som sa ešte navyše necítila dobre, no i tak som k nemu nakoniec šla, pretože som chcela byť s ním," rozpovedá svoj príbeh blondínka. Krátko nato už na ňu prišli driemoty. A práve počas spánku si tak nahlas uľavila, až ju to samu zobudilo. Všetci v miestnosti to počuli a vedeli, že to bola Cydni. No stalo sa niečo nečakané. "Ups, pardón! Nepodarilo sa mi to zadržať," ozvalo sa z Benových úst, čím svoju priateľku ušetril mimoriadne trápnej situácie.

Od tohto momentu si bola dievčina istá, že Ben je ten pravý. Myslí si, že keby ju tak veľmi nemiloval, nezobral by takú trápnu vec na seba. Už trinásť rokov sú svoji a majú tri malé deti.