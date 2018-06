Aká je minimálna posádka pre kolonizačnú cestu k najbližšej hviezde?

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Predstavte si mnohogeneračnú kolonizačnú loď na ceste k najbližšej obývateľnej exoplanéte. Kolonisti sa vydávajú na cestu, ktorej doslovne patrí pomenovanie navždy a ďaleko. Aby tam začali nové životy, aby planétu kolonizovali. Predstavu podobnú tejto snívali viaceré generácie. Vieme však, ako by taká cesta naozaj vyzerala? Alebo, ako by mala vyzerať, aby cesta dopadla úspešne? Aký minimálny počet ľudí by sa mal vydať na cestu aby mohla kolónia dlhodobo prežiť? Cieľom je zachovanie geneticky zdravej posádky.