Po desaťročiach vyšlo najavo tajomstvo najslávnejšieho experimentu: Toto by ste nečakali!

Za celým experimentom stojí americký psychológ Philip Zimbardo. Ten umiestnil 24 dobrovoľníkov do falošnej väznice vytvorenej na psychologickom oddelení Standfordskej univerzity za účelom pozorovania. Dobrovoľníkov následne rozdelili na dve skupiny - väzňov a dozorcov. K väzňom sa správali ako k právoplatným väzňom, vzali im všetky veci, ktoré mali pri sebe a držali ich v špeciálnych väzenských bunkách. Dozorcovia zas mali dovolené robiť všetko, čo považovali za potrebné pri udržaní práva a poriadku vo "väzení".

Experiment ukazuje, že v jeho priebehu si obe skupiny svoje role veľmi dobre privlastnili. Dozorcovia začali zneužívať väzňov a väzni začali pôsobiť dojmom bláznov. Pokus nakoniec prerušili iba šesť dní po plánovanom dvojtýždňovom trvaní kvôli bezpečnosti samotných dobrovoľníkov.

Problém nastal až po nedávnom zverejnení videa so zvukovým záznamom. Video zachytáva jedného z "väzňov", ako prežíva mentálne zrútenie a kričí pri tom, že "vo vnútri horí". Neskôr sa tento účastník priznal Benovi Blumovi, ktorý skúmal problematiku tohto pokusu, že to urobil len preto, lebo si myslel, že to tak psychológovia chcú. "Ktokoľvek, kto sa zaoberá klinickou psychológiou, by vedel, že som to celé len predstieral. Ak si to pozriete, uvidíte, že nie som dobrý herec. Myslím, že som odviedol kus práce, ale som až prehnane hysterický namiesto toho, aby som bol skôr psychotický," poznamenal dobrovoľník Korpi.

Sociálny neurovedec Jay Van Bavel odhalil ďalší zaujímavý fakt. Podľa neho zvukové nahrávky získané počas experimentu uvádzajú, ako bola skupina dozorcov vyzvaná k brutálnemu správaniu sa voči skupine väzňov. "Zimbardo sa o stotožnenie danej role človekom veľmi pokúšal. Ale jeho nafingované výsledky experimentu viedli jedine k tomu, že milióny ľudí uverili falošnému príbehu," dodal Van Bavel.