Čašníčka (27) zverejnila svoje výplatné pásky: DÔKAZ, ako ju okrádal zamestnávateľ

Bývalá čašníčka Albertovej reštaurácie, ktorá sa nachádza na predmestí Manchestru, momentálne nerobí svojmu bývalému zamestnávateľovi najlepšie meno. Emma Smithová tvrdí, že všimné od zákazníkov, ktoré patrilo jej a ostatným kolegom, je v podniku nespravodlivo rozdelené, a to tak, že zamestnanci si z neho odnášajú iba zlomok zo sumy, ktorá im patrí. "Albert nespravodlivo berie personálu tringelty, aby boli naplnené vrecká majiteľov," napísala na Facebooku nahnevaná Angličanka.

Vedenie reštaurácie všetko popiera a trvá na tom, že zamestnanci dostávajú 90 percent z prepitného. Zo mzdy vraj pracovníkom strhávajú len vtedy, ak urobia pri práci chyby. Emma ale zverejnila svoje výplatné pásky, ktoré dokazujú, že má pravdu. "Ak ste spokojní s tým, že 70 percent vašich tringeltov ide majiteľom, tak pokračujte v platení kartou. Ale myslím si, že by ste o tom mali vedieť. Jediné prepitné, ktoré sa k nám dostane, je to, čo zaplatíte v hotovosti. A to napriek tomu, že pri platbe kartou je zákazníkom započítaných 10 percent navyše za obsluhu," odkazuje Smithová zákazníkom.

Zdroj: Facebook

Dodáva, že toto sa deje v podniku každý večer bez ohľadu na to, akú čiastku na prepitnom vyzbierali. Každé dva týždne dostávajú zamestnanci Alberta vyúčtovanie za prepitné získané za platbu kartou a na nich vidno, koľko z týchto peňazí zostáva majiteľovi. Ak napríklad na výplatnej páske figuruje suma za prepitné vo výške 517,19 libry, až 378,48 libry ostáva v reštaurácii a 75,70 libry putuje pre personál do kuchyne. Emmine slová potvrdzuje aj jej nemenovaný, teraz už bývalý kolega. Z 334,92 libry mu strhli 138,30 libry, ktoré išli majiteľom a potom ešte do kuchyne. Z celkovej čiastky poputovalo do jeho vlastného vrecka len 6,75 libry.

Zdroj: Facebook

"Nemôžem sa vyjadriť ku konkrétnym obvineniam, pretože celá táto kauza je v rukách právnikov. Trvám však na tom, že viac ako 90 percent prepitného dostáva personál. Iba príležitostne boli naši zamestnanci vyzvaní, aby zaplatili za svoje chyby," povedal šéf spoločnosti Elle R Leisure, ktorá reštaurácia prevádzkuje, James Ramsbottom. Mimochodom, táto firma už čelila kauze ohľadom tringeltov v roku 2015, keď priznala, že pracovníci Albertovej reštaurácie nemali možnosť dostať sa k všimnému od spokojných zákazníkov. Šéf spoločnosti vtedy všetko odôvodnil tým, že vybrané prepitné bolo použité pre zamestnancov v podobe príplatkov za službu v noci, jedlo, nápoje a vzdelávanie.