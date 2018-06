Tomu sa hovorí kamufláž: Unikátne triky, ako prežiť v práci, ak sa vám nechce pracovať

BRATISLAVA - Poznáte to - niekedy sa v práci vyskytnú dni, kedy už jednoducho nevládzete. Jediné, čo chcete, je prežiť pracovnú dobu až do jej konca bez toho, aby ste niečo museli riešiť. Neviete ale, ako dobre zakamuflovať vašu nečinnosť? Portál BuzzFeed sa pozrel na to, aké sú vaše možnosti a pripravil z toho vtipné video. Inšpirujte sa unikátnymi trikmi, ktorými presvedčíte svojich kolegov, že ste neuveriteľne vyťažený, aj keď práve absolútne nič nerobíte.