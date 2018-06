FOTO Muž prišiel o nohu: Uvaril ju a naservíroval kamarátom na večeru

Muž, ktorý nezverejnil svoju identitu, si pred dvoma rokmi pri dopravnej nehode vážne poranil nohu. Lekári mu ju dokázali zachrániť, no už nikdy by na nej nevedel chodiť, a tak sa rozhodol pre amputáciu. Neskôr sa rozhodol pre svojich kamarátov zorganizovať slávny americký "Happy Taco Tuesday", kde naservíroval svoju vlastnú nohu. Na cibuli a s korením.

Zdroj: imgur

Prvá netradičná schôdzka prebehla už tri týždne po jeho návrate z nemocnice. Okrem už spomínanej špeciálnej lahôdky sa podával aj jablkový závin, ovocné koláčiky a alkohol. Svoj hlavný chod si nechal až na úplný záver a vyrazil ním svojim hosťom dych. "Žartovali sme, pýtali sme sa jeden druhého, akú časť ľudského tela by sme zjedli, keby to bolo úplne etické. Tak som ich teda v ten večer zavolal, aby sme to mohli skúsiť. Tiež som premýšľal, aké by to bolo, keby som si zo svojej amputovanej nohy urobil nejakú lampu do domu alebo niečo podobné," napísal tridsaťosemročný užívateľ.

Mnohé nemocnice ponúkajú amputované časti pacientom aj bez ich požiadania. Môžu za to náboženské zvyky, podľa ktorých má byť osoba pochovaná so všetkými časťami tela. Ponechať si svoje časti tela je teda dovolené, zakázaná je už však ich konzumácia. Mladík je evidentne milovník netradičných a kontroverzných vecí, pretože na Reddite zverejnil celý postup a proces pred konzumáciou.