Vlastné konzervy a tisíce kilometrov za volantom: Ako sa zmenilo dovolenkovanie Slovákov?

V súčasnosti si človek dokáže zorganizovať celú dovolenku priamo od svojho počítača či dokonca smartfónu – zvládnete nákup letenky, výber ubytovania, aj uzavretie cestovného poistenia. Spomeňme si však, ako vyzerala situácia pred nástupom internetu a ďalších inteligentných riešení.

Auto plné zásob

Hranice boli po roku 1989 síce priechodné, no s množstvom peňazí v našich vreckách to veľmi ružové nebolo. My, Slováci, sme sa však vždy dokázali vynájsť. Svoje neveľké autá sme dokázali naplniť skoro až po strop zásobami, aby sme za celý pobyt nemuseli kúpiť takmer ani chlieb. A to v sebe skrývalo nemálo úskalí.

„Ráno pred dovolenkou to boli vždy neuveriteľné nervy,“ hovorí 30-ročný Martin z Púchova, ktorý v raných 90. rokoch cestovával autom v lete zvyčajne do Talianska. „Otec s mamou sa hádali, nepripomínalo to veľmi dovolenkovú atmosféru. Mama chcela viac oblečenia, kníh alebo nafukovačiek, otec zase tlačil do auta tašky so suchými salámami a, samozrejme, nejaký ten alkohol. Aby sa všetko zmestilo, museli hrať živý tetris a ja so sestrou sme boli jeho súčasťou.“

Podobne si na cesty k moru spomína aj Tomáš z Nitry: „Keď som mal 10 rokov, išli sme s našimi prvýkrát k moru na Favorite. Celých desať hodín sme museli s bratom sedieť s úplne skrčenými nohami, pretože otec si so sebou bral niekoľko prepraviek piva. A časť z nich sa už nezmestila inde ako pod naše sedadlá.“ K tomu sa neraz pridali problémy so správnou trasou. Bez GPS navigácie či mobilu, len s mapou v ruke a poradnými hlasmi ostatných cestujúcich občas pripomínala metódu pokus – omyl.

Účastníci zájazdu

Kto videl český film Účastníci zájazdu a má za sebou podobné dovolenky ako jeho hrdinovia, si určite pamätá aspoň jednu scénu, ktorá verne pripomínala cesty dovolenkárov na juh. Zájazdy v preplnených starých autobusoch boli špeciálnou kapitolou dovoleniek v 90. rokoch.

„Z detstva mi utkvel v pamäti najmä špecifický pohľad na prázdne nočné pumpy. Z reproduktorov autobusu sa ozvalo, že si dáme 20 minút pauzu, ľudia na seba natiahli tepláky a ,šušťáky‘, do sandálov obuli ponožky a nervózni oteckovia sa konečne dočkali svojej pár hodín odkladanej cigarety,“ hovorí Michaela z Bratislavy. Počas hodín v autobusoch sa zároveň vytvárali rýchle známosti, keďže Slováci si vždy dokázali pri zašumenom nočnom filme na videu pokecať so susedmi. Aj to bol spôsob, akým si krátili dlhý čas.

Človek sa tiež musel pripraviť na státie na hraničných priechodoch. „Jeden z najabsurdnejších momentov môjho dovolenkového života nastal, keď sme s rodičmi a so sestrou stáli na hraniciach medzi Srbskom a Bulharskom. Bolo asi 5 hodín ráno, pri budovách behali túlavé mačky a hranice boli zavreté, pretože nočná zmena odišla a ranná tam jednoducho ešte nebola,“ hovorí Filip z Bratislavy. A stálo sa občas aj hneď po štarte. Stačilo prejsť z hlavného mesta pár kilometrov a človek už čakal v kolóne dovolenkárov na hraniciach s Maďarskom či Rakúskom.

A čo dnes?

Po trende organizovaných zájazdov cestovných kancelárií si opäť, čím ďalej, tým viac ľudí vyberá dovolenku na vlastnú päsť. Vďaka internetu dokáže človek vybaviť na diaľku vlastne všetko – od rezervácie hotela, kúpy leteniek či cestovných lístkov až po poistenie. „Keď niekam ideme, zväčša si prenajímame byt od súkromníka. Je to aj o niečo lacnejšie, ale najmä sa tak neraz dostanete do zaujímavých lokalít, v ktorých hotely ani veľmi nie sú. Keďže ubytovania majú recenzie, vieme odhadnúť ich kvalitu, dobré aj zlé stránky,“ opisuje Maja.

Spôsob cestovania do veľkej miery ovplyvnil aj príchod lacných leteniek. Neraz sa stane, že vás letenka vyjde lacnejšie ako napríklad cesta autom alebo vlakom. Mnoho ľudí sleduje akcie a na výlet sa za akciové ceny vyberie aj viackrát za rok. „S rodičmi sme vždy chodili na dovolenku na dva týždne v lete a týždeň v zime. Dnes to mám úplne inak. Takmer každé dva mesiace som niekde mimo domu, minimálne na predĺžený víkend – či s rodinou, alebo s kamarátkami. Preto si už kupujem cestovné poistenie rovno na celý rok. Je to praktickejšie aj cenovo výhodnejšie,“ hovorí Eva (33).

Tak ako naznačila, v priebehu rokov sa zmenila aj zostava, v akej cestujeme. Dovolenky, to už nie sú len cesty dvoch rodičov s deťmi. Z času na čas necháme polovičku doma a vyrazíme s kamarátom či kamarátkou, prípadne cestuje rodič s deťmi a novým partnerom či partnerkou. Základ je cítiť sa s danými ľuďmi na dovolenke dobre. Na tento trend reagujú aj poisťovne, ako napríklad Wüstenrot. Výhodné cestovné rodinné poistenie ponúka aj pre skupiny ľudí, ktorí nie sú v príbuzenskom vzťahu. Pojem rodina v tomto prípade znamená 4 osoby, ktoré nemusia byť vôbec príbuzní. S poisteným môže cestovať počas trvania poistenia vždy iná dospelá osoba a až 2 deti do veku 18 rokov.

