Matka nakrúcala svojho syna (5) pri bicyklovaní: VIDEO zachytilo aj hrôzu v okne

Louise Lentonová si najprv vôbec nič nevšimla. "S partnerom sme sa rozdelili. On išiel vyvenčiť naše psy a ja som vzala syna na parkovisko, aby sa tam pobicykloval. Je tam úplne rovná zem, dobre sa tam jazdí. Chvíľu som ho natáčala na mobil a potom sme šli domov," hovorí.

Až večer v posteli, keď si prezerala video, si všimla, že za oknom budovy Oldway Mansion, postavenej v 19. storočí, stojí nejaká staršia žena oblečená v dobovom kostýme a s drdolom na hlave. Louise na druhý deň zašla na miestny úrad a zaujímala sa, či v usadlosti niekto bol. Vlastníci budovy potvrdili, že v deň, kedy bola Lentonová na parkovisku, tam mala prístup iba strážna služba.

Zdroj: Youtube/VideoTribe ​

"Určite to nebol strážnik. Je jasne vidieť, že ide o ženu, navyše oblečenú do šiat vo viktoriánskom štýle. Rada by som vedela, kto alebo čo to bolo," uzatvára Louise.