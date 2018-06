FOTO Sexuálna mašina: Muž (48) sa vykašľal na prácu inžiniera a začal ženám poskytovať rozkoš

Rodený Austrálčan Seani žije v Londýne a sám hovorí, že ho vždy priťahovali tajomstvá sexu. Nie však iba ako príjemná fyzická činnosť, ale bavilo ho najmä spoznávanie nových vecí a nápadov spojených s milovaním. "Veľa som o tom čítal, chodil som na workshopy. Vždy som rád objavoval nové veci, ktorými si môžeme spríjemniť užívanie s partnerkou," hovorí.

V roku 2011 zorganizoval workshop tantrického sexu s autorom literatúry o tejto problematike. "Vtedy sa to stalo po prvý raz. Prišla ku mne neznáma žena a poprosila ma, aby som jej dal lekciu tantrického sexu a dotýkal sa jej," spomína gigolo, ktorý zostal po tejto ponuke v rozpakoch. Za masáž mu však dychtivá žena ponúkla 130 libier, a tak sa nakoniec nechal nahovoriť.

Zdroj: Facebook

Zákazníčka bola veľmi spokojná. Vtom sa mužovi začali podobné ponuky len tak hrnúť a on sa začal venovať eskortu popri svojej práci softvérového inžiniera. Keď sa mu postupne rozrástla klientela, skončil so svojím pôvodným povolaním a sústredil sa už iba na poskytovanie sexuálnych služieb. Loveov cenník sa pohybuje od 90 do 1200 libier (100 až 1360 eur).

Najviac zaplatia tie ženy, ktoré chcú spoločne s ním stráviť celý deň alebo noc. "Mám svoje pravidlo. Počas prvého stretnutia si zásadne nedávam dolu nohavice, všetko je o potrebách mojej klientky, venujem sa iba jej. Dotýkam sa jej tela, masírujem ju a uspokojujem. Ak si chce stretnutie zopakovať a má záujem o sex, dohodneme sa. Doteraz mi prešla rukami asi tisícka žien a neplánujem ísť do dôchodku," opisuje svoju prácu Seani.

Zdroj: Facebook

A zdá sa, že o prácu veru núdzu mať nebude. Jeho klientelu tvoria zákazníčky od 30 do 40 rokov a väčšinou ide o nešťastné a frustrované ženy, ktoré nikdy nedosiahli pri milovaní vyvrcholenie, a to ani napriek tomu, že majú veľa sexuálnych skúseností. "Je to smutné, keď partneri oberajú svoje partnerky o ten nádherný pocit vyvrcholenia. So mnou sa vždy uvoľnia, potrebujú to," pokračuje Love a čuduje sa každému mužovi, ktorý sa v tomto smere nezaujíma o potreby svojej partnerky. Niektoré z nich dokonca tvrdia, že ich "domáci" sex netrval dlhšie ako desať minút. Čiže žena jednoducho nemala šancu za taký krátky čas čokoľvek stihnúť.

Asi nie je veľkým prekvapením, že Seani stretol svoju životnú partnerku práve počas workshopu tantrického sexu. Stretli sa pred tromi rokmi. "Akceptuje moju prácu. Vie, že vždy používam kondóm a nijako by som ju v tomto smere neohrozil." Loveov otec, ktorý žije v Austrálii, vraj doteraz o nezvyčajnom živobytí svojho syna ani len netuší a nevedeli o tom ani jeho kolegovia, keď poskytoval eskortné služby vo svojom voľnom čase ešte ako inžinier.