Gottwald sa narodil 23. novembra 1896 ako nemanželský syn chudobnej poľnohospodárskej robotníčky. Vyučil sa za stolára a od roku 1921 bol členom KSČ. Na výslnie straníckej politiky sa dostal vo svojich 33 rokoch, keď sa na prelomovom piatom zjazde KSČ v roku 1929 postavil na čelo straníckych pučistov a vyhlásil boľševizáciu strany. Jeho skupina sa presadila najmä vďaka dogmatickému preberaniu vtedajších smerníc Komunistickej internacionály. Gottwaldove parlamentné výroky z decembra 1929 o tom, že komunisti sa do Moskvy jazdia učiť "ako vám zakrútiť krk", len dokresľujú líniu vtedajšieho vedenia KSČ.

Klement Gottwald na slávnostnej prehliadke útvarov Ľudových milícií a jednotiek Zboru národnej bezpečnosti 28. februára 1948 na Staromestskom námestí v Prahe Zdroj: TASR

V prezidentských voľbách v roku 1934 Klement kandidoval proti Tomášovi Garriguovi Masarykovi a okrem neúspechu si za svoje výroky v predvolebnej kampani vyslúžil trestné stíhanie, pred ktorým utiekol do SSSR. Druhú svetovú vojnu strávil v moskovskom exile. V roku 1945 sa stal predsedom KSČ a túto funkciu vykonával až do svojej smrti. V máji 1946 vyhrala Gottwaldova strana voľby, keď získala takmer 40 percent hlasov a on samotný sa stal premiérom. Komunisti taktiež umožnili Edvardovi Benešovi jednoznačné znovuzvolenie do prezidentského úradu a ich vplyv na chorobami oslabeného prezidenta sa tak ešte zvýšil.

V dôsledku nastolenia "skutočnej" marx-leninskej cesty bol komunistický prevrat vo februári 1948. Beneš nakoniec 7. júna abdikoval a Gottwald niekoľko dní nato usadol do uvoľneného prezidentského kresla. Od februára 1948 sa začalo prehlbovať jeho vazalstvo na Moskvu. Začiatkom 50. rokov bol Klement už v podstate len pasívnym vykonávateľom Stalinových direktív a je tak priamo zodpovedný za roky nezákonnosti, policajnej svojvôle a procesov, ktoré nakoniec zasiahli aj samotné vedenie KSČ.

Predseda vlády Gottwald (vpravo) skladá sľub do rúk prezidenta Beneša, 27. februára 1948 na Pražskom hrade Zdroj: TASR

Gottwald zomrel niekoľko dní po návrate z pohrebu sovietskeho diktátora Josifa Stalina v Moskve. Mal 56 rokov. Alkoholik, ktorý dlhodobo trpel venerickou chorobou, skonal pravdepodobne na krvácanie do hrudníka z prasknutej výdute na aorte.