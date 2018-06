Oblečenie, ktoré nepatrí do práce: Tieto kúsky radšej nechajte doma

BRATISLAVA - Ak máte v zamestnaní voľnosť v rámci výberu oblečenia, vážte si to, no zároveň myslite na to, že treba dodržať isté hranice. Vyhnete sa tak prípadným problémom. Sú totiž firmy, ktoré uplatňujú prísny dress code – v práci pre takéhoto zamestnávateľa by ste napríklad aj v najväčšej horúčave museli prísť v dlhých nohaviciach. A hoci sa už vo firmách čoraz menej trvá na formálnom biznis oblečení, neznamená to, že do práce môžete prísť v čomkoľvek. Pri výbere odevu by ste mali dodržať niektoré zásady a pravidlá, vďaka ktorým sa vyhnete možným nepríjemnostiam. Pozrite sa, na čo si dať pozor.